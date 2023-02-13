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14 февраля, 2023
 
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Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – не пустые слова. Меня можно назвать националистом

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Стаховский: Я не понимаю, как мы можем лечь под государство, которое да больше нас, но пропагандирует другие идеи, чем те, которые мы как нормальная страна пытаемся развивать
Стаховский: Я не понимаю, как мы можем лечь под государство, которое – да – больше нас, но пропагандирует другие идеи, чем те, которые мы как нормальная страна пытаемся развивать
Фото: stako_s / Instagram

Защищающий Украину под Бахмутом украинский теннисист Сергей Стаховский принял решение добровольцем отправиться защищать Украину от российских оккупантов, так как в каком-то смысле считает себя националистом. Об этом он рассказал в интервью, которое 11 февраля опубликовано на YouTube-канале Ukrainian Witness. Разговор со Стаховским происходил в разрушенном российскими оккупантами спортзале школы в городе Бахмут Донецкой области.

"Я выступал за сборную Украины 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – это не пустые слова и не пустое место. Это страна, в которой я родился, здесь похоронены мои дедушка и бабушка. И я просто себе не могу представить, что какие-то сволочи, которые просто себе придумали, что они здесь хотят что-то уничтожить, захватить, смародерить, изнасиловать, – что им это удастся", – сказал он.

Он отметил, что принял решение добровольцем отправиться на фронт, несмотря на то, что является отцом троих детей.

"Тут вопрос в каждом человеке отдельно. Я могу сказать, что меня плюс-минус можно назвать националистом в каком-то смысле. Потому что я не понимаю, как мы можем лечь под государство, которое – да – больше нас, но пропагандирует другие идеи, чем те, которые мы как нормальная страна пытаемся развивать".

По словам Стаховского, когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, он вместе с женой и тремя детьми отдыхал в Дубае (ОАЭ), а перед отъездом добровольцем записался в тероборону Голосеевского района Киева.

Узнав о нападении, Стаховский 26 февраля вернулся в Украину.

"В Киеве я попал в элитное подразделение. Это непосредственно воинская часть "спецуры", к которой добавляли тероборону как охрану периметра", – отметил он.

Спустя три месяца после службы он подписал контракт на время военного положения с Национальной гвардией Украины и сейчас выполняет боевые задания под Бахмутом.

Контекст:

Стаховский объявил о завершении карьеры теннисиста в январе 2022 года. Сейчас он является солдатом минометного взвода в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования НГУ.

У Стаховского есть трое детей: дочь Таисия (2014), сыновья Никифор (2015) и Алекс (2019). После полномасштабного вторжения РФ в Украину он расстался со своей женой, уроженкой России Анфисой Булгаковой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: теннис, Сергей Стаховский, территориальная оборона, война России против Украины
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