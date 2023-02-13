Теннисист Стаховский: Я выступал за сборную 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – не пустые слова. Меня можно назвать националистом

Стаховский: Я не понимаю, как мы можем лечь под государство, которое – да – больше нас, но пропагандирует другие идеи, чем те, которые мы как нормальная страна пытаемся развивать Фото: stako_s / Instagram

"Я выступал за сборную Украины 16 лет. Для меня "гимн" и "Украина" – это не пустые слова и не пустое место. Это страна, в которой я родился, здесь похоронены мои дедушка и бабушка. И я просто себе не могу представить, что какие-то сволочи, которые просто себе придумали, что они здесь хотят что-то уничтожить, захватить, смародерить, изнасиловать, – что им это удастся", – сказал он.

Он отметил, что принял решение добровольцем отправиться на фронт, несмотря на то, что является отцом троих детей.

"Тут вопрос в каждом человеке отдельно. Я могу сказать, что меня плюс-минус можно назвать националистом в каком-то смысле. Потому что я не понимаю, как мы можем лечь под государство, которое – да – больше нас, но пропагандирует другие идеи, чем те, которые мы как нормальная страна пытаемся развивать".

По словам Стаховского, когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, он вместе с женой и тремя детьми отдыхал в Дубае (ОАЭ), а перед отъездом добровольцем записался в тероборону Голосеевского района Киева.

Узнав о нападении, Стаховский 26 февраля вернулся в Украину.

"В Киеве я попал в элитное подразделение. Это непосредственно воинская часть "спецуры", к которой добавляли тероборону как охрану периметра", – отметил он.

Спустя три месяца после службы он подписал контракт на время военного положения с Национальной гвардией Украины и сейчас выполняет боевые задания под Бахмутом.