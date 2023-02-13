"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина

"Новость о разводе Даши и Никиты стала большой неожиданностью. В последнее время мы редко общались, но их любовь зародилась на нашем проекте, мы с [женой] Кристиной были на их свадьбе, и у меня разрывается сердце, когда такое происходит. Я сейчас не только о Даше и Никите, а в общем о парах любых, особенно когда уже есть дети. Даша и Никита демонстрируют очень достойный пример цивилизованного расставания – это вызывает большое уважение", – сказал Решетник.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец. В сентябре 2022 года пара обвенчалась. 21 января 2023 года Квиткова заявила, что они с Добрыниним расстались. По словам Квитковой, инициатором разрыва была она. "В какой-то момент мы поняли, что пресытились друг другом. У нас была разная скорость. Я пру, мне надо, а у него немного другая скорость, и это нам также мешает в отношениях. И на фоне этого мы друг друга просто морально задушили. Я много работаю. А ему это не нравилось. Именно то, что я слишком много работаю", – объяснила свое решение блогер.