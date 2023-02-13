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13 февраля, 2023
 
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"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег

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Ребрик и Дикий поженились в 2011 году
Ребрик и Дикий поженились в 2011 году
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская актриса Лилия Ребрик заявила, что у них с мужем общий семейный бюджет и нет соперничества, кто больше заработает. Об этом она рассказала в интервью, которое 9 февраля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

"У вас в семье такого нет, когда ревность? Вот есть мужчины, для которых принципиально больше зарабатывать, и, когда жена больше зарабатывает, начинаются конфликты", – спросила у Ребрик ведущая. 

"Разве мы сейчас в такое время живем? Мне кажется, сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает. Ты  одна большая семья, – ответила ведущая. – Так хочется вернуться к тем проблемам, когда [обсуждалось], кто сколько заработал. Сейчас все другое". 

Ребрик подчеркнула, что у них с мужем общий бюджет и они советуются друг с другом, прежде чем совершить покупку.

В разговоре с Доротюк Ребрик также рассказала, что ее старшая дочь с пяти лет самостоятельно зарабатывает деньги, снимаясь в кино.

Контекст:

Ребрик замужем за украинским хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, семья, актриса, Лилия Ребрик
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