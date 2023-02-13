"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег

"У вас в семье такого нет, когда ревность? Вот есть мужчины, для которых принципиально больше зарабатывать, и, когда жена больше зарабатывает, начинаются конфликты", – спросила у Ребрик ведущая.

"Разве мы сейчас в такое время живем? Мне кажется, сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает. Ты – одна большая семья, – ответила ведущая. – Так хочется вернуться к тем проблемам, когда [обсуждалось], кто сколько заработал. Сейчас все другое".

Ребрик подчеркнула, что у них с мужем общий бюджет и они советуются друг с другом, прежде чем совершить покупку.

В разговоре с Доротюк Ребрик также рассказала, что ее старшая дочь с пяти лет самостоятельно зарабатывает деньги, снимаясь в кино.