"Сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает". Ребрик прокомментировала возможные конфликты с мужем из-за денег

"У вас в семье такого нет, когда ревность? Вот есть мужчины, для которых принципиально больше зарабатывать, и, когда жена больше зарабатывает, начинаются конфликты", – спросила у Ребрик ведущая.
"Разве мы сейчас в такое время живем? Мне кажется, сейчас у кого есть возможность, тот и зарабатывает. Ты – одна большая семья, – ответила ведущая. – Так хочется вернуться к тем проблемам, когда [обсуждалось], кто сколько заработал. Сейчас все другое".
Ребрик подчеркнула, что у них с мужем общий бюджет и они советуются друг с другом, прежде чем совершить покупку.
В разговоре с Доротюк Ребрик также рассказала, что ее старшая дочь с пяти лет самостоятельно зарабатывает деньги, снимаясь в кино.
Ребрик замужем за украинским хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.