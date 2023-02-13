Беременная во второй раз Рианна выступила на Супербоуле 2023. Певица парила в воздухе на движущейся платформе. Фото, видео

В первые минуты выступления певица расстегнула молнию комбинезона и погладила живот. People сообщает, что представители певицы подтвердили, что артистка вскоре во второй раз станет матерью.
Таблоид отмечает, что Рианна стала первой беременной женщиной, которая выступила на Супербоуле.
Самым ярким моментом 13-минутного выступления артистки стало ее парение в воздухе на платформе в финале шоу. Певица исполнила свои хиты B...tch Better Have My Money, Run This Town и Umbrella.
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Этот же момент запечатлен с другого ракурса.
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Полное видео выступления артистки опубликовано на YouTube-канале NFL.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Свой последний альбом под названием Anti Рианна выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Композиция стала саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры".
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.
Выступление Рианны на Супербоуле стало ее первым появлением на сцене за последние семь лет.