Беременная во второй раз Рианна выступила на Супербоуле 2023. Певица парила в воздухе на движущейся платформе. Фото, видео

В первые минуты выступления певица расстегнула молнию комбинезона и погладила живот. People сообщает, что представители певицы подтвердили, что артистка вскоре во второй раз станет матерью.

Таблоид отмечает, что Рианна стала первой беременной женщиной, которая выступила на Супербоуле.

Самым ярким моментом 13-минутного выступления артистки стало ее парение в воздухе на платформе в финале шоу. Певица исполнила свои хиты B...tch Better Have My Money, Run This Town и Umbrella.

Этот же момент запечатлен с другого ракурса.

Полное видео выступления артистки опубликовано на YouTube-канале NFL.

