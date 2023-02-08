В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад

В ночь на 13 февраля Рианна выступит на Супербоул 2023 Фото: ЕРА

Это произошло накануне выступления артистки на Супербоул 2023, которое состоится в ночь с 12-го на 13 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

Madame Tussauds unveiled a new Rihanna wax figure in New York, ahead of the musician's Super Bowl performance. Later this year, another figure will be unveiled at Madame Tussauds Orlando that will feature Rihanna’s half-time performance outfit from the Super Bowl pic.twitter.com/SUAGsQTKiW — Reuters (@Reuters) February 8, 2023

Как отмечает Billboard, восковая фигура Рианны в музее Нью-Йорка одета в копию платья, в котором она засветилась в 2018 году на ежегодном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке.

Фото: ЕРА

Еще одна восковая фигура Рианны появится в Музее мадам Тюссо в Орландо в конце 2023 года. Она будет в наряде, в котором появится на выступлении в перерыве Супербоула.