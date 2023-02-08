Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
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В Музее мадам Тюссо появилась восковая фигура Рианны. Ее наряд является копией того, в котором она засветилась на Met Gala пять лет назад

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В ночь на 13 февраля Рианна выступит на Супербоул 2023
В ночь на 13 февраля Рианна выступит на Супербоул 2023
Фото: ЕРА

Музей мадам Тюссо в Нью-Йорке представил новую восковую фигуру барбадосской певицы Рианны. Об этом 8 февраля сообщается в Twitter агентства Reuters.

Это произошло  накануне выступления артистки на Супербоул 2023, которое состоится в ночь с 12-го на 13 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

Как отмечает Billboard, восковая фигура Рианны в музее Нью-Йорка одета в копию платья, в котором она засветилась в 2018 году на ежегодном мероприятии Met Gala в Нью-Йорке.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Еще одна восковая фигура Рианны появится в Музее мадам Тюссо в Орландо в конце 2023 года. Она будет в наряде, в котором появится на выступлении в перерыве Супербоула.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. 

Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me UpПесня стала саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры".

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, Рианна, Музей мадам Тюссо
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