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26 сентября, 2022
 
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Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023

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Рианна весной 2022 года впервые стала матерью
Рианна весной 2022 года впервые стала матерью
Фото: ЕРА

Американская певица Рианна 25 сентября на своей странице в Instagram опубликовала фото своей руки с футбольным мячом американской Национальной футбольной лиги (НФЛ), оставив снимок без комментариев.

Таблоид TMZ отмечает, что таким образом певица заявила о том, что станет хедлайнером Супербоул 2023. 

Этот же снимок опубликован на обложке официальной страницы американской НФЛ в Twitter.

Контекст:

Супербоул – финальная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. В 2023 году чемпион определится 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Весной 2022 года певица впервые стала матерью.

Теги: футбол, стадион, Рианна, певица, Супербоул
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