Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023

Таблоид TMZ отмечает, что таким образом певица заявила о том, что станет хедлайнером Супербоул 2023.

Этот же снимок опубликован на обложке официальной страницы американской НФЛ в Twitter.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)