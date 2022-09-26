Рианна станет хедлайнером Супербоул 2023

Таблоид TMZ отмечает, что таким образом певица заявила о том, что станет хедлайнером Супербоул 2023.
Этот же снимок опубликован на обложке официальной страницы американской НФЛ в Twitter.
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Супербоул – финальная игра Национальной футбольной лиги (НФЛ) США. В 2023 году чемпион определится 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Весной 2022 года певица впервые стала матерью.