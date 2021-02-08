The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
Канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе) 7 февраля выступил на Супербоул 2021 – финальном матче Национальной футбольной лиги. Запись его выступления опубликована 8 февраля на YouTube-канале организаторов мероприятия. В качестве декораций артист использовал лабиринт из зеркал, а в финале выступления прогремел фейерверк. Вместе с артистом на сцене появились танцоры, лица которых были перебинтованы. Всего певец исполнил восемь композиций. Представитель артиста в комментарии изданию Billboard сообщил, что во время подготовки к выступлению The Weeknd, помимо финансирования со стороны организаторов шоу, вынужден был потратить собственные $7 млн, желая, чтобы выступление соответствовало его задумке.
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