Клетчатая рубашка и рюкзак в руке. Музей мадам Тюссо переодел Меркель

Фигуру показали перед зданием парламента ФРГ. Канцлера одели в повседневную клетчатую рубашку и походные брюки, в руке она держит голубой рюкзак. В музее отметили, что время Меркель в восковой фигуре в качестве канцлера подходит к концу.

Новую фигуру в музее можно будет увидеть с 19 сентября. Она заменит Меркель в деловом костюме со сложенными руками в фирменном жесте "ромб власти".

Журналисты отметили, что музей мадам Тюссо готовится к новой эре. После парламентских выборов, которые пройдут в Германии 26 сентября, определится преемник Меркель.

"В ближайшую неделю мы разошлем запросы всем кандидатам в канцлеры", – сообщила руководитель музея восковых фигур Надя Траблфилд.