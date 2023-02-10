  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023

По словам певицы, ее выступление будет длиться 13 минут. Рианна отметила, что уже существует 39 версий сет-листа, подчеркнув, что даже маленькое изменение имеет значение.
"Суперкубок – одна из самых больших арен в мире. Как бы страшно это ни было, потому что я не была на сцене уже семь лет, есть что-то волнующее в этом вызове. Для меня важно сделать это в этом году. Моему сыну важно это видеть", – заявила артистка.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Композиция стала саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры".
13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.