  "Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023

Рианна: Для меня важно сделать это в этом году Фото: ЕРА

По словам певицы, ее выступление будет длиться 13 минут. Рианна отметила, что уже существует 39 версий сет-листа, подчеркнув, что даже маленькое изменение имеет значение.

"Суперкубок – одна из самых больших арен в мире. Как бы страшно это ни было, потому что я не была на сцене уже семь лет, есть что-то волнующее в этом вызове. Для меня важно сделать это в этом году. Моему сыну важно это видеть", – заявила артистка.

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Видео: extratv / YouTube



