Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2023
 
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"Я не была на сцене уже семь лет". Рианна рассказала о подготовке к выступлению на Супербоуле 2023

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Рианна: Для меня важно сделать это в этом году
Рианна: Для меня важно сделать это в этом году
Фото: ЕРА

Барбадосская певица Рианна в ночь с 12-го на 13 февраля выступит на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США) на Супербоуле 2023. О подготовке к шоу знаменитость рассказала на пресс-конференции, организованной спонсором мероприятия – сервисом Apple Music. Видео в том числе опубликовано на YouTube-канале extratv.

По словам певицы, ее выступление будет длиться 13 минут. Рианна отметила, что уже существует 39 версий сет-листа, подчеркнув, что даже маленькое изменение имеет значение. 

"Суперкубок – одна из самых больших арен в мире. Как бы страшно это ни было, потому что я не была на сцене уже семь лет, есть что-то волнующее в этом вызове. Для меня важно сделать это в этом году. Моему сыну важно это видеть", – заявила артистка.

ВИДЕО
Видео: extratv / YouTube


Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов. 

Свой последний альбом под названием Anti певица выпустила в 2016 году. Осенью 2022 года певица после шестилетней паузы выпустила клип на песню Lift Me Up. Композиция стала саундтреком к блокбастеру Marvel "Ваканда навсегда", который является сиквелом "Черной Пантеры".

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: США, стадион, Рианна, певица, Супербоул
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