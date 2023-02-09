"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке

В публикации отмечается, что "королевским помощникам пора сообщить, что его величеству нужна новая пара носков".
Таблоид Express, изучив реакцию соцсетей, написал, что большинство пользователей были восхищены Чарльзом III, заявив, что он "действительно является одним из нас", поскольку "у многих есть хотя бы одна дырявая пара носков".
Авторы статьи отмечают, что король всегда отличался бережливостью и "годами носил одежду", периодически ее ремонтируя. Предполагается, что Чарльз III и в этот раз, вероятно, "довел пару своих носков до предела".
Осенью 2020 года в интервью главному редактору издания Эдварду Эннинфулу принц Чарльз рассказывал, что относится к тем людям, которые не любят выбрасывать старые вещи, но возрастные изменения, которые происходят с фигурой, заставляют периодически обновлять гардероб.
"Когда ты становишься старше, фигура меняется, и уже не так просто влезть в одежду. Но я лучше сделаю латки на вещах, чем их выброшу", – признался он тогда.
Принц Чарльза отметил, что модная индустрия также должна измениться и пропагандировать другие ценности – бережливость и практичность.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Церемония коронации Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.