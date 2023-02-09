"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке

В публикации отмечается, что "королевским помощникам пора сообщить, что его величеству нужна новая пара носков".

Таблоид Express, изучив реакцию соцсетей, написал, что большинство пользователей были восхищены Чарльзом III, заявив, что он "действительно является одним из нас", поскольку "у многих есть хотя бы одна дырявая пара носков".

Авторы статьи отмечают, что король всегда отличался бережливостью и "годами носил одежду", периодически ее ремонтируя. Предполагается, что Чарльз III и в этот раз, вероятно, "довел пару своих носков до предела".

Осенью 2020 года в интервью главному редактору издания Эдварду Эннинфулу принц Чарльз рассказывал, что относится к тем людям, которые не любят выбрасывать старые вещи, но возрастные изменения, которые происходят с фигурой, заставляют периодически обновлять гардероб.

"Когда ты становишься старше, фигура меняется, и уже не так просто влезть в одежду. Но я лучше сделаю латки на вещах, чем их выброшу", – признался он тогда.

Принц Чарльза отметил, что модная индустрия также должна измениться и пропагандировать другие ценности – бережливость и практичность.