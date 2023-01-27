До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий

Как сообщалось ранее, церемония запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно.
На сайте Букингемского дворца опубликован план мероприятий.
"Коронация короля и королевы-консорта состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский", – сообщается на сайте.
После службы Чарльз III c женой вернутся в Букингемский дворец в большой торжественной процессии, известной как "Коронационное шествие". В Букингемском дворце король и королева-консорт в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия этого дня.
7 мая в Виндзорском замке будет организован и транслирован в прямом эфире телеканалами BBC и BBC Studios специальный коронационный концерт.
8 мая пройдет акция "Большая помощь" с участием волонтеров.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".