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27 января, 2023
 
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До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий

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Чарльз III унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет
Чарльз III унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет
Фото: ЕРА

До коронации короля Великобритании Чарльза III осталось 100 дней. Об этом 26 января сообщается на странице Букингемского дворца в Facebook.

Как сообщалось ранее, церемония запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно.

На сайте Букингемского дворца опубликован план мероприятий. 

"Коронация короля и королевы-консорта состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский", – сообщается на сайте.

После службы Чарльз III c женой вернутся в Букингемский дворец в большой торжественной процессии, известной как "Коронационное шествие". В Букингемском дворце король и королева-консорт в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия этого дня.

7 мая в Виндзорском замке будет организован и транслирован в прямом эфире телеканалами BBC и BBC Studios специальный коронационный концерт.

8 мая пройдет акция "Большая помощь" с участием волонтеров.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid023eCg9VakTgpe78cSpshQ5fGwkUvGKqqT3yKL2CgVDFetBGpDZDY2D5CqXmi3rqzWl

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, концерт, король Чарльз III, король, церемония, корона
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