До коронации Чарльза III осталось 100 дней. Букингемский дворец обнародовал план мероприятий

Чарльз III унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет Фото: ЕРА

Как сообщалось ранее, церемония запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно.

На сайте Букингемского дворца опубликован план мероприятий.

"Коронация короля и королевы-консорта состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский", – сообщается на сайте.

После службы Чарльз III c женой вернутся в Букингемский дворец в большой торжественной процессии, известной как "Коронационное шествие". В Букингемском дворце король и королева-консорт в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия этого дня.

7 мая в Виндзорском замке будет организован и транслирован в прямом эфире телеканалами BBC и BBC Studios специальный коронационный концерт.

8 мая пройдет акция "Большая помощь" с участием волонтеров.