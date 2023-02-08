Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера

Продолжительность звучания треков в плейлисте составляет почти два часа. Он начинается с композиции британской группы The Beatles Come Together.
В список в том числе вошли песня Treat People With Kindness британского вокалиста Гарри Стайлса, трек A Sky Full of Stars британской группы Coldplay, композиция Let’s Dance британского рок-музыканта Дэвида Боуи и хит Celestial британского певца Эда Ширана.
В комментарии ВВС пресс-секретарь департамента сообщила, что плейлист был выбран, чтобы "прославить артистов из Великобритании и стран Содружества накануне коронации".
Телеканал отмечает, что изначально в плейлист входило 28 треков, но почти сразу после публикации исчезла композиция из репертуара британского рэпера Dizzee Rascal, который в 2022 году был осужден за нападение на свою невесту. Представитель департамента назвала появление трека осужденного артиста в плейлисте ошибкой.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Церемония коронации Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.