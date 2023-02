Опубликован официальный плейлист для празднования коронации Чарльза III и его жены. В списке оказался трек осужденного за нападение рэпера

Фото: The Royal Family / Facebook

Церемония коронации Чарльза III и его жены запланирована на 6 мая Фото: The Royal Family / Facebook

Продолжительность звучания треков в плейлисте составляет почти два часа. Он начинается с композиции британской группы The Beatles Come Together.

В список в том числе вошли песня Treat People With Kindness британского вокалиста Гарри Стайлса, трек A Sky Full of Stars британской группы Coldplay, композиция Let’s Dance британского рок-музыканта Дэвида Боуи и хит Celestial британского певца Эда Ширана.

В комментарии ВВС пресс-секретарь департамента сообщила, что плейлист был выбран, чтобы "прославить артистов из Великобритании и стран Содружества накануне коронации".

Телеканал отмечает, что изначально в плейлист входило 28 треков, но почти сразу после публикации исчезла композиция из репертуара британского рэпера Dizzee Rascal, который в 2022 году был осужден за нападение на свою невесту. Представитель департамента назвала появление трека осужденного артиста в плейлисте ошибкой.