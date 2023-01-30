В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ

В последний раз коллектив вместе выходил на сцену в 2012 году во время проведения Олимпийских игр в Лондоне.
По словам собеседника издания, королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы Spice Girls вновь воссоединились "ради такого исторического события", которое по значимости не уступает Олимпийским играм.
Редакция таблоида отмечает, что обратилась за комментарием к пресс-службе артисток, но пока ответа не получила.
Церемония коронации запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.
Британская группа Spice Girls была создана в 1994 году. В состав группы вошли певицы Мел Си, Мел Би, Эмма Бантон, Джерри Холливелл и Виктория Адамс. В июле 1996 года коллектив презентовал дебютный сингл Wannabe, который стал хитом и принес группе популярность. В феврале 2008 года группа дала последний концерт, а ее участницы после распада коллектива занялись сольными карьерами.
В 2019 году участницы группы за исключением Виктории Бекхэм воссоединились и отправились в тур по Великобритании.
Дискография группы состоит из трех студийных альбомов, одного сборника, 11 синглов и 16 видеоклипов. Презентация последнего альбома Greatest Hits состоялась в ноябре 2007 года.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".