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30 января, 2023
 
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В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ

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В последний раз Spice Girls вместе выходили на сцену в 2012 году во время проведения Олимпийских игр в Лондоне
В последний раз Spice Girls вместе выходили на сцену в 2012 году во время проведения Олимпийских игр в Лондоне
Фото: spicegirls / Instagram

Британская группа Spice Girls, вероятно, выступит 7 мая на специальном концерте в честь коронации Чарльза III. Об этом со ссылкой на собственные источники информации в Букингемском дворце сообщил британский таблоид The Sun.

В последний раз коллектив вместе выходил на сцену в 2012 году во время проведения Олимпийских игр в Лондоне.

По словам собеседника издания, королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы Spice Girls вновь воссоединились "ради такого исторического события", которое по значимости не уступает Олимпийским играм. 

Редакция таблоида отмечает, что обратилась за комментарием к пресс-службе артисток, но пока ответа не получила.

Церемония коронации запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.

Контекст:

Британская группа Spice Girls была создана в 1994 году. В состав группы вошли певицы Мел Си, Мел Би, Эмма Бантон, Джерри Холливелл и Виктория Адамс. В июле 1996 года коллектив презентовал дебютный сингл Wannabe, который стал хитом и принес группе популярность. В феврале 2008 года группа дала последний концерт, а ее участницы после распада коллектива занялись сольными карьерами. 

В 2019 году участницы группы за исключением Виктории Бекхэм воссоединились и отправились в тур по Великобритании.

Дискография группы состоит из трех студийных альбомов, одного сборника, 11 синглов и 16 видеоклипов. Презентация последнего альбома Greatest Hits состоялась в ноябре 2007 года.

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, король Чарльз III, Spice Girls
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