В Букингемском дворце заинтересованы, чтобы Spice Girls выступили на коронации Чарльза III – СМИ

В последний раз Spice Girls вместе выходили на сцену в 2012 году во время проведения Олимпийских игр в Лондоне Фото: spicegirls / Instagram

В последний раз коллектив вместе выходил на сцену в 2012 году во время проведения Олимпийских игр в Лондоне.

По словам собеседника издания, королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы Spice Girls вновь воссоединились "ради такого исторического события", которое по значимости не уступает Олимпийским играм.

Редакция таблоида отмечает, что обратилась за комментарием к пресс-службе артисток, но пока ответа не получила.

Церемония коронации запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.