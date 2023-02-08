Чарльз III – Зеленскому: Мы все беспокоимся о Вас. СМИ сообщили детали встречи в Букингемском дворце

Они встретились в Букингемском дворце.
Зеленский сказал королю, что для него "большая честь быть там" и поблагодарил за то, что тот нашел время для встречи.
Король ему ответил, что беспокоится за Украину.
"Мы все беспокоимся о Вас и вашей стране так, что я не могу передать", – сказал король.
По данным агентства PA Media, во время личной беседы король и украинский президент обсудили войну в Украине и роль Великобритании в поддержке украинцев. На закрытую часть разговора к ним присоединились главный личный секретарь короля и королевы-консорт Клайв Олдертон, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавило агентство.
Потом во время выступления в Вестминстерском дворце Зеленский заявил, что встреча с королем была "поистине особенным моментом".
Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности.
В ходе поездки Зеленский выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Визит в Великобританию – второй визит за границу Зеленского за время полномасштабной войны. Первую зарубежную поездку с начала вторжения РФ он совершил в конце декабря 2022 года – в США. Возвращаясь из этой поездки, Зеленский встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.
Зеленский отметил, что стал первым президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх. "Благодарен его величеству за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании", – заявил украинский президент.