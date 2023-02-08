Чарльз III – Зеленскому: Мы все беспокоимся о Вас. СМИ сообщили детали встречи в Букингемском дворце

Зеленский отметил, что встреча с королем была "поистине особенным моментом" Фото: The Royal Family / Twitter

Они встретились в Букингемском дворце.

Зеленский сказал королю, что для него "большая честь быть там" и поблагодарил за то, что тот нашел время для встречи.

Король ему ответил, что беспокоится за Украину.

"Мы все беспокоимся о Вас и вашей стране так, что я не могу передать", – сказал король.

По данным агентства PA Media, во время личной беседы король и украинский президент обсудили войну в Украине и роль Великобритании в поддержке украинцев. На закрытую часть разговора к ним присоединились главный личный секретарь короля и королевы-консорт Клайв Олдертон, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, добавило агентство.

Потом во время выступления в Вестминстерском дворце Зеленский заявил, что встреча с королем была "поистине особенным моментом".