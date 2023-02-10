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10 февраля, 2023
 
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Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери

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Диана старшая дочь Ребрик
Диана – старшая дочь Ребрик
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в интервью, которое 9 февраля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, рассказала, что ее старшая дочь Диана Дикая с пяти лет самостоятельно зарабатывает деньги, снимаясь в кино.

Ребрик не стала называть сумму гонораров, которые получает Полина за съемки в кино, но отметила, что за самостоятельно заработанные деньги ее дочь уже купила себе велосипед и телефон. 

По словам актрисы, когда она была беременна вторым ребенком, дочь самостоятельно ездила на съемки. 

"Она очень ответственно к этому относится", – призналась Ребрик. 

На данный момент дочь актрисы снялась в шести украинских фильмах, среди которых "Сердце матери", "Много непогожих дней", "Подари мне жизнь". 

Контекст:

Ребрик замужем за украинским хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, дети, семья, актриса, Лилия Ребрик
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