Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери

Ребрик не стала называть сумму гонораров, которые получает Полина за съемки в кино, но отметила, что за самостоятельно заработанные деньги ее дочь уже купила себе велосипед и телефон.
По словам актрисы, когда она была беременна вторым ребенком, дочь самостоятельно ездила на съемки.
"Она очень ответственно к этому относится", – призналась Ребрик.
На данный момент дочь актрисы снялась в шести украинских фильмах, среди которых "Сердце матери", "Много непогожих дней", "Подари мне жизнь".
Ребрик замужем за украинским хореографом Андреем Диким. Они познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.
У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018). После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.