Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери

Ребрик не стала называть сумму гонораров, которые получает Полина за съемки в кино, но отметила, что за самостоятельно заработанные деньги ее дочь уже купила себе велосипед и телефон.

По словам актрисы, когда она была беременна вторым ребенком, дочь самостоятельно ездила на съемки.

"Она очень ответственно к этому относится", – призналась Ребрик.

На данный момент дочь актрисы снялась в шести украинских фильмах, среди которых "Сердце матери", "Много непогожих дней", "Подари мне жизнь".