"Жизнь опять льется наружу". Ребрик приехала в освобожденный в апреле от российских оккупантов Чернигов и рассказала об увиденном

Артистка отметила, что приехала в город на сьемки.

"Сегодня была на съемочной площадке в Чернигове – городе, который одним из первых отчаянно сражался с русскими, оказав им ожесточенное сопротивление. Это до сих пор чувствуется на каждой улице, в каждом кирпиче. Несмотря на все, что людям пришлось пережить этой зимой, жизнь опять льется наружу! Это вдохновляет, это обнадеживает. Я верю, что так будет с каждым уголком нашей Украины. Уже скоро! Я верю, что все украинцы вернутся домой", – написала актриса.

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Контекст:

Российские оккупанты атаковали Чернигов в начале полномасштабного вторжения 24 февраля. Город массированно обстреливали из артиллерии, а также сбрасывали на него авиабомбы.

В областном центре, по данным местных властей, повреждено более 2000 частных и более 800 многоэтажных домов. Город российским оккупантам захватить не удалось.

Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.