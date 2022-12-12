"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем

На заглавном фото пара запечатлена в момент поцелуя. На других снимках супруги позируют, обнявшись.

"Я люблю тебя безгранично. Будь всегда рядом и спасибо, что ты у нас есть, лучший папа и лучший мужчина. Рядом с тобой всегда спокойно, даже сейчас", – написала ведущая.

Контекст:

Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

12 декабря Дикому исполнилось 44 года. Ребрик 8 мая отметила 41-летие.

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.