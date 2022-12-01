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01 декабря, 2022
 
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"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая". Ребрик снялась на фоне заснеженного леса

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После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине
После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик 1 декабря опубликовала снимки, на которых запечатлена на фоне заснеженного леса.

"Такая длинная зима с февраля, что не заметили, как уже пришла новая зима! Вопреки всему, хоть иногда улыбайтесь! Несмотря на все, пусть хоть иногда на душе будет тепло и в домах тоже", – написала Ребрик.

Контекст:

Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).

Теги: зима, актриса, Лилия Ребрик
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