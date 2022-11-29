"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик

Она позирует, накинув на плечо пиджак.

"Нам умышленно гасят свет, но мы несем его сами. Нас не погрузить в темноту! Мы не боимся тьмы. Мы согреваем своим светом и теплом – других. Стоим и выстоим", – подписала фото артистка.

"Волшебная", – написали в сети.

"Красивая, какая-то другая – красивая", – оценили образ Ребрик поклонники.

Контекст:

Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года по июль 2022 года Ребрик была ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Вместе с мужем, хореографом Андреем Диким Ребрик воспитывает двух дочерей – Диану (2012) и Полину (2018).