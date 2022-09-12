Движение по трассе Чернигов – Десна – Вышгород полностью заблокировано из-за аварии

Авария произошла на автодороге Р-69 вблизи села Слабин. Там опрокинулся грузовик с полуприцепом.

"В результате ДТП никто не пострадал, однако движение по трассе Чернигов – Десна – Вышгород полностью заблокировано. На месте происшествия работает группа реагирования патрульной полиции и спасатели", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители предупредили, что водителям нужно планировать свой маршрут в объезд места аварии. Движение транспорта полной массой до 10 тонн организовано по трассе М01 Киев – Чернигов.