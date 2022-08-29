В Ивано-Франковской области автобус попал в ДТП: один человек погиб, 16 пострадали

В автобусе на момент аварии было 22 человека, среди которых шестеро детей Фото: ДСНС України / Facebook

В результате ДТП пострадали 16 пассажиров автобуса, среди которых шестеро детей. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Всего в автобусе находились 22 человека.

Фото: ДСНС України / Facebook

Фото: ДСНС України / Facebook

Фото: ДСНС України / Facebook

По информации ГСЧС, в легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни.