В Ивано-Франковской области автобус попал в ДТП: один человек погиб, 16 пострадали

В результате ДТП пострадали 16 пассажиров автобуса, среди которых шестеро детей. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение. Всего в автобусе находились 22 человека.
По информации ГСЧС, в легковом автомобиле был обнаружен мужчина без признаков жизни.
Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщал на своей странице в Facebook, что за пять месяцев 2022 года в Украине зафиксировано 5407 ДТП. Это на 33,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда произошло 8152 аварии.