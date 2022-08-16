В Одессе автобус столкнулся с грузовиком, пострадало пять человек – полиция

В ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса Фото: od.npu.gov.ua

Авария произошла на улице Ангарской. По данным полиции, водитель автобуса не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который двигался впереди него.

"В результате аварии в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести были доставлены водитель и четыре пассажира маршрутки", – говорится в сообщении.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).