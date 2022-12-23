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23 декабря, 2022
 
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Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы

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Ребрик и Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году
Ребрик и Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году
Фото: liliia.rebrik / Instagram

Украинская ведущая Лилия Ребрик 23 декабря в Instagram разместила архивные фото, на которых запечатлена в свадебном платье вместе с мужем, украинским хореографом Андреем Диким.

Ведущая сообщила, что свадебная фотосессия была сделана год назад в честь 10-й годовщины их брака. Свой пост она посвятила стальной свадьбе, которую в этот день отмечает с Диким.

"11 лет любви. Это мое самое большое счастье, мой самый большой подарок судьбы –  встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь, – написала она. – Я знаю, как можно думать, дышать, двигаться с человеком в унисон. Я знаю, как можно понимать друг друга с одного взгляда, когда никаких слов не нужно". 

Ведущая призналась, что в отношениях с мужем бывали и ссоры, но это "только укрепляло любовь". 

"Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22-го этажа к машине, а потом снова вверх, а нам уже не по 25, ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях – любовь: ко мне, к девочкам, к нам", – обратилась к мужу Ребрик.

Контекст:

Ребрик и Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была "звездой", а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

12 декабря Дикому исполнилось 44 года. Ребрик 8 мая отметила 41-летие.

После нападения РФ Ребрик с семьей осталась в Украине.

Теги: свадьба, любовь, Лилия Ребрик, брак, Андрей Дикий
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