Ребрик о своем 11-летнем браке с Диким: Это мое самое большое счастье, самый большой подарок судьбы

Ребрик и Дикий познакомились на шоу "Танцы со звездами" на телеканале СТБ в 2011 году Фото: liliia.rebrik / Instagram

Ведущая сообщила, что свадебная фотосессия была сделана год назад в честь 10-й годовщины их брака. Свой пост она посвятила стальной свадьбе, которую в этот день отмечает с Диким.

"11 лет любви. Это мое самое большое счастье, мой самый большой подарок судьбы – встретить настоящую, крепкую, искреннюю любовь, – написала она. – Я знаю, как можно думать, дышать, двигаться с человеком в унисон. Я знаю, как можно понимать друг друга с одного взгляда, когда никаких слов не нужно".

Ведущая призналась, что в отношениях с мужем бывали и ссоры, но это "только укрепляло любовь".

"Ты посреди ночи идешь меня провожать пешком с 22-го этажа к машине, а потом снова вверх, а нам уже не по 25, ты варишь мне самый вкусный кофе на свечах и при свечах. Во всех твоих действиях – любовь: ко мне, к девочкам, к нам", – обратилась к мужу Ребрик.

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