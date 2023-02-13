Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко

"Теплые объятия", – подписала селфи Егорова.

Скриншот: natalia_yegorova / Instagram

Егорова позирует с сыном в своем доме, стоя перед зеркалом. На совместном фото видна разница в росте между матерью и сыном – Максим выше ее примерно на две головы.

В ноябре 2021 года отец Егора, мэр Киева Виталий Кличко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН", украинскому журналисту Дмитрию Гордону говорил, что рост его сына составляет 2,15 см.

Скриншот: natalia_yegorova / Instagram