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13 февраля, 2023
 
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Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко

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Егорова мать троих детей
Егорова – мать троих детей
Скриншот: natalia_yegorova / Instagram

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 13 февраля в Instagram Stories разместила селфи, на котором она запечатлена в обнимку со своим 17-летним сыном Максимом.

"Теплые объятия", – подписала селфи Егорова.

Скриншот: natalia_yegorova / Instagram
Скриншот: natalia_yegorova / Instagram

Егорова позирует с сыном в своем доме, стоя перед зеркалом. На совместном фото видна разница в росте между матерью и сыном – Максим выше ее примерно на две головы.

В ноябре 2021 года отец Егора, мэр Киева Виталий Кличко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН", украинскому журналисту Дмитрию Гордону говорил, что рост его сына составляет 2,15 см.

Скриншот: natalia_yegorova / Instagram
Скриншот: natalia_yegorova / Instagram

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

Бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В начале января 2023 года стала известно, что Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. Премьера проекта состоится 17 февраля.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Кличко, дети, Наталья Егорова
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