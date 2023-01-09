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09 января, 2023
 
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"Самомотивация – самое сложное". 48-летняя Наталья Егорова сняла видео во время пробежки

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Егорова: Ты можешь это сделать!
Егорова: Ты можешь это сделать!
Фото: Natalia Yegorova / Facebook

Проживающая в Германии 48-летняя украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Егорова 9 января разместила в Instagram видео, которое сняла на камеру телефона во время пробежки.

"Самомотивация – самое сложное. Но ты можешь это сделать", – написала она.

Контекст:

Наталья Егорова родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы жили раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной развода стало их раздельное проживание.

18 октября бывшая жена Виталия Кличко заявила, что после развода вернула себе девичью фамилию.

В начале января 2023 года стала известно, что Егорова стала участницей немецкого танцевального шоу Let's Dance на канале RTL. В этом же проекте будет принимать участие дочь российской модели Анжелы Ермаковой и немецкого теннисиста Бориса Беккера Анна Ермакова.

Теги: Наталья Кличко, тренировка, Наталья Егорова
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