Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье

"Младший [Максим] учится в школе в Британии. Лиза учится в Голландии в университете. Старший [Егор] первый этап университета окончил и будет поступать в аспирантуру, сейчас находится в Киеве, строит планы на будущее. Младший… Похвастаюсь. Ну как "похвастаюсь"… Таким хвастаться, конечно… Забрал у меня титул самого высокого в семье. Рванул прошлым летом", – сказал киевский мэр.
По словам Кличко, рост младшего сына в 16 лет составлял 2,15 м.
"2,15 м в 16 лет. Сейчас 17 уже будет. С руками и ногами его забрали в команду Оксфорда играть в баскетбол. Так что строит тоже планы. И хорошо учится, и спортом занимается. То есть старший – бизнес-менеджмент по образованию. А Елизавета изучает психологию", – добавил Кличко.
Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00
Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года. С 1996 года женат на фотомодели и певице, а в прошлом гимнастке Наталье. У пары трое детей: Егор (2000), Лиза (2002) и Максим (2005).
Жена Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.