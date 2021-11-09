Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье

Кличко рассказал, что его младший сын играет за команду Оксфорда в баскетбол Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Младший [Максим] учится в школе в Британии. Лиза учится в Голландии в университете. Старший [Егор] первый этап университета окончил и будет поступать в аспирантуру, сейчас находится в Киеве, строит планы на будущее. Младший… Похвастаюсь. Ну как "похвастаюсь"… Таким хвастаться, конечно… Забрал у меня титул самого высокого в семье. Рванул прошлым летом", – сказал киевский мэр.

По словам Кличко, рост младшего сына в 16 лет составлял 2,15 м.

"2,15 м в 16 лет. Сейчас 17 уже будет. С руками и ногами его забрали в команду Оксфорда играть в баскетбол. Так что строит тоже планы. И хорошо учится, и спортом занимается. То есть старший – бизнес-менеджмент по образованию. А Елизавета изучает психологию", – добавил Кличко.

Интервью с Кличко выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00