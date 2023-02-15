На Западе не верят в успех наступления РФ в Украине – CNN

Россияне не сумели накопить достаточно сил, но пойдут в наступление по требованию Кремля, говорят источники CNN Фото: EPA

Телеканал отмечает, что Россия увеличивает количество войск на оккупированных украинских территориях и на границе. Однако западные союзники не считают, что эти силы способны захватывать и удерживать новые территории.

Высокопоставленный военный чиновник США сказал телеканалу, что масштабное наступление РФ "скорее амбициозно, чем реалистично".

В Штатах считали, что Россия будет готовить войска до мая, чтобы восстановить достаточно ресурсов для продолжительного наступления, но руководство РФ хотело действовать как можно скорее.

В настоящее время США полагают, что российские войска отправляются на фронт до завершения подготовки из-за политического давления со стороны Кремля, заявил высокопоставленный военный представитель США.

Британский выскокопоставлоенный чиновник заявил, что маловероятно, что российские силы будут намного лучше организованы, чем сейчас.

"Поэтому маловероятно, что они будут более успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку", — сказал он.

CNN отмечает, что украинская сторона также скептически относится к возможностям России.

"Они собрали достаточно сил, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все. Не впечатляет по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", — сказал высокопоставленный украинский дипломат