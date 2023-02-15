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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Западе не верят в успех наступления РФ в Украине – CNN

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Россияне не сумели накопить достаточно сил, но пойдут в наступление по требованию Кремля, говорят источники CNN
Россияне не сумели накопить достаточно сил, но пойдут в наступление по требованию Кремля, говорят источники CNN
Фото: EPA

Официальные США, Великобритания и Украина сомневаются, что Россия накопила силы и ресурсы значительных успехов во время нового масштабного наступления в Украине. Об этом сообщает CNN 15 февраля.

Телеканал отмечает, что Россия увеличивает количество войск на оккупированных украинских территориях и на границе. Однако западные союзники не считают, что эти силы способны захватывать и удерживать новые территории.

Высокопоставленный военный чиновник США сказал телеканалу, что масштабное наступление РФ "скорее амбициозно, чем реалистично".

В Штатах считали, что Россия будет готовить войска до мая, чтобы восстановить достаточно ресурсов для продолжительного наступления, но руководство РФ хотело действовать как можно скорее.

В настоящее время США полагают, что российские войска отправляются на фронт до завершения подготовки из-за политического давления со стороны Кремля, заявил высокопоставленный военный представитель США.

Британский выскокопоставлоенный чиновник заявил, что маловероятно, что российские силы будут намного лучше организованы, чем сейчас.

"Поэтому маловероятно, что они будут более успешными, хотя они, похоже, готовы отправить больше войск в мясорубку", — сказал он.

CNN отмечает, что украинская сторона также скептически относится к возможностям России.

"Они собрали достаточно сил, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все. Не впечатляет по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", — сказал высокопоставленный украинский дипломат

Контекст:

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов заявил, что у России не получится реализовать эти планы. Он отметил, что активность, которую сейчас можно наблюдать на Донбассе, – это попытка реализации именно таких планов, но украинские силы обороны к этому готовы.

Российские военные не смогли в короткие сроки подготовить мобилизованных для эффективных наступательных операций, сообщил Институт изучения войны (ISW) в оперативном анализе за 11 февраля.

Министр обороны Украины Алексей Резников 15 февраля заявил, что у Вооруженных сил Украины достаточно боеприпасов для того, чтобы отбить наступление российских оккупантов.

Теги: Россия, армия РФ, наступление, война России против Украины, российские военные
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