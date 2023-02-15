Череватый: Хорошее вооружение, которое нам дают, перебьет любые мобилизационные потуги России

Череватый: Хорошая техника и вооружение – это однозначно больший козырь в этой борьбе, чем масса личного состава, к тому же необученного Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook

Он отметил, что противник пока преобладает в численности личного состава, а также в количестве артиллерийских боеприпасов.

"На самом деле успех в этой войне будет зависеть не от того, сколько людей они мобилизуют, а от того, насколько быстро и насколько много нам дадут качественной техники. И эта качественная техника, умноженная на мотивацию и профессионализм наших военнослужащих, абсолютно перебьет любые их мобилизационные потуги", – подчеркнул Череватый.

Он также добавил, что "хорошая техника и вооружение – это однозначно больший козырь в этой борьбе, чем масса личного состава, к тому же необученного".