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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Череватый: Хорошее вооружение, которое нам дают, перебьет любые мобилизационные потуги России

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Череватый: Хорошая техника и вооружение это однозначно больший козырь в этой борьбе, чем масса личного состава, к тому же необученного
Череватый: Хорошая техника и вооружение – это однозначно больший козырь в этой борьбе, чем масса личного состава, к тому же необученного
Фото: 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв / Facebook

Современное оружие, которое Украина получает от западных стран, позволит нивелировать преимущество российских оккупантов в личном составе. Об этом в опубликованном 15 февраля интервью "РБК-Украина" заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он отметил, что противник пока преобладает в численности личного состава, а также в количестве артиллерийских боеприпасов.

"На самом деле успех в этой войне будет зависеть не от того, сколько людей они мобилизуют, а от того, насколько быстро и насколько много нам дадут качественной техники. И эта качественная техника, умноженная на мотивацию и профессионализм наших военнослужащих, абсолютно перебьет любые их мобилизационные потуги", – подчеркнул Череватый.

Он также добавил, что "хорошая техника и вооружение – это однозначно больший козырь в этой борьбе, чем масса личного состава, к тому же необученного".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, мобилизация, вооружение, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, Сергей Череватый
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