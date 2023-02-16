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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление – СМИ

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Но неудачи россиян на фронте подняли вопросы о военной тактике России The New York Times
Но неудачи россиян на фронте подняли вопросы о военной тактике России – The New York Times
Фото: EPA

Битву за город Угледар Донецкой области рассматривали как начальный шаг в ожидаемом весеннем наступлении оккупантов. Об этом говорится в материале The New York Times, опубликованном 15 февраля.

Но неудачи россиян на фронте подняли вопросы о военной тактике России и возобновили сомнения в ее способности начать полномасштабное наступление на фронте, говорится в статье.

Только за одну неделю возле Уледара по оценке Генштаба ВСУ Украины, Россия потеряла не менее 130 единиц бронетехники, в том числе 36 танков. 

Кроме того, в Угледаре россияне столкнулись с еще одной проблемой – РСЗО HIMARS, отметило The New York Times. Российское командование было вынуждено размещать большие концентрации сил на более 80 км от фронта. Из-за этого было трудно атаковать "быстро или внезапно".

В последние недели Москва направила на передовую еще "десятки тысяч военнослужащих", многие из которых были неопытными новобранцами. Таким образом президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать прогресс в преддверии годовщины его вторжения 24 февраля. Такие действия вызывают "дополнительные сомнения", сказано в материале.

Что касается наступательных возможностей России, то, по оценкам западных официальных лиц, большая часть российской армии уже воюет на Украине, пишет The New York Times. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что 97% российской армии находится в Украине, а попытка РФ продвинуться вперед на фронте в войне против Украины "дорого обошлась российской армии".

В то же время бои за Угледар также "дорого обошлись" Украине как в виде потерь, так и в виде количества боеприпасов, добавило The New York Times.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. Также, по его словам, за прошлую неделю российские войска потеряли на этом направлении 130 единиц боевой техники, из которых 36 – танки.

CNN также сообщал, что согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Теги: Владимир Путин, Украина, Донецкая область, боеприпасы, РСЗО, вторжение, ВСУ, наступление, война России против Украины, Угледар, HIMARS
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