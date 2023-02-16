Потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России начать полномасштабное наступление – СМИ

Но неудачи россиян на фронте подняли вопросы о военной тактике России – The New York Times Фото: EPA

Но неудачи россиян на фронте подняли вопросы о военной тактике России и возобновили сомнения в ее способности начать полномасштабное наступление на фронте, говорится в статье.

Только за одну неделю возле Уледара по оценке Генштаба ВСУ Украины, Россия потеряла не менее 130 единиц бронетехники, в том числе 36 танков.

Кроме того, в Угледаре россияне столкнулись с еще одной проблемой – РСЗО HIMARS, отметило The New York Times. Российское командование было вынуждено размещать большие концентрации сил на более 80 км от фронта. Из-за этого было трудно атаковать "быстро или внезапно".

В последние недели Москва направила на передовую еще "десятки тысяч военнослужащих", многие из которых были неопытными новобранцами. Таким образом президент РФ Владимир Путин хочет продемонстрировать прогресс в преддверии годовщины его вторжения 24 февраля. Такие действия вызывают "дополнительные сомнения", сказано в материале.

Что касается наступательных возможностей России, то, по оценкам западных официальных лиц, большая часть российской армии уже воюет на Украине, пишет The New York Times. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что 97% российской армии находится в Украине, а попытка РФ продвинуться вперед на фронте в войне против Украины "дорого обошлась российской армии".

В то же время бои за Угледар также "дорого обошлись" Украине как в виде потерь, так и в виде количества боеприпасов, добавило The New York Times.