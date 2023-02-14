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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ, вероятно, получили приказы о наступлении, но не сконцентрировали достаточно сил для наступления ни на одном направлении – британская разведка

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Самые интенсивные боевые действия ведутся сейчас на востоке Украины
Самые интенсивные боевые действия ведутся сейчас на востоке Украины
Фото: EPA

Россияне не сконцентрировали достаточно сил для наступления ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта. Об этом со ссылкой на данные британской разведки сообщила 14 февраля в Twitter пресс-служба минобороны Великобритании.

"За последние три дня силы группы "Вагнера" почти наверняка добились небольших успехов на северной окраине города Бахмут Донецкой области, в том числе в селе Красная Гора. Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона. Тактическое наступление россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось", – говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, на севере, в районе Кременная – Сватово Луганской области, российские войска ведут "непрерывные наступательные действия, хотя масштаб каждой локальной атаки остается слишком малым для достижения значительного прорыва".

"Россия, вероятно, стремится повернуть вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре – ноябре 2022 года: существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель – продвинуться на запад к реке Жеребец. В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но они не сконцентрировали достаточно сил для наступательных действий ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта", – заявили в разведке.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил 14 февраля, что россияне сосредоточили наступление на пяти направлениях на востоке и несут большие потери.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, наступление, война России против Украины
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