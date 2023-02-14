Войска РФ, вероятно, получили приказы о наступлении, но не сконцентрировали достаточно сил для наступления ни на одном направлении – британская разведка

"За последние три дня силы группы "Вагнера" почти наверняка добились небольших успехов на северной окраине города Бахмут Донецкой области, в том числе в селе Красная Гора. Однако в этом районе продолжается организованная украинская оборона. Тактическое наступление россиян к югу от города, вероятно, мало продвинулось", – говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, на севере, в районе Кременная – Сватово Луганской области, российские войска ведут "непрерывные наступательные действия, хотя масштаб каждой локальной атаки остается слишком малым для достижения значительного прорыва".

"Россия, вероятно, стремится повернуть вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре – ноябре 2022 года: существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель – продвинуться на запад к реке Жеребец. В целом, текущая оперативная картина свидетельствует о том, что российские войска получают приказы о наступлении на большинстве направлений, но они не сконцентрировали достаточно сил для наступательных действий ни на одном из направлений, чтобы добиться решающего эффекта", – заявили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 February 2023



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RgIBKAGUOO — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 14, 2023