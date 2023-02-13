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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Путин достигает ограниченных, но важных успехов". В ISW заявили, что Кремль переосмыслил и активизировал свои информационные спецоперации

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Конечной целью информационных операций Кремля является сворачивание Западом поддержки Украины
Конечной целью информационных операций Кремля является сворачивание Западом поддержки Украины
Фото: kremlin.ru

Россия восстановила способность проводить отдельные эффективные информационные операции. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе за 12 февраля.

"[Президент России Владимир] Путин работает над восстановлением своих возможностей в этой сфере и достигает ограниченных, но важных успехов, особенно когда ему удается формировать информационные кампании, которые резонируют с дискуссиями и опасениями, которые уже ощутимы на Западе", – говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что проводимые сейчас и в будущем информационные кампании будут поддерживать стратегические цели Кремля, направленные на раскол между Западом и Украиной, сдерживание или задержку предоставления западной помощи, в том числе военной, а также на общий подрыв поддержки Украины со стороны Запада и сплоченности западной коалиции.

В ISW напоминают, что интеграция информационных кампаний и военных операций давно является частью российской теории гибридной войны, и за последние два десятилетия Россия провела множество информационных кампаний, предшествовавших повторному вторжению в Украину в феврале 2022 года.

Среди самых успешных для РФ примеров ISW называет информационную операцию в поддержку Минских соглашений, вследствие которой Германия и Франция вели переговоры с Россией как с посредником, а не как с воюющей в Украине стороной.

С другой стороны, напоминают эксперты, накануне и в начале полномасштабного вторжения администрация Джо Байдена и страны Запада провели несколько успешных контркампаний, которые сорвали усилия РФ, направленные на побуждение Украины к капитуляции. Кроме того, была в значительной мере блокирована деятельность контролируемых Кремлем СМИ в США и Европе.

Эксперты обращают внимание на один из нарративов, которые сейчас применяет РФ. Тезис этой информоперации – Украина якобы не способна победить Россию из-за исходного неравенства сил и ресурсов.

Этот нарратив, подчеркивают в ISW, используется в том числе для того, чтобы смягчить восприятие масштабных неудач России или ее неспособность достичь быстрых успехов в крупных наступательных операциях. 

Позже Кремль, замечают аналитики, переосмыслил свои информационные операции в этом направлении и, чтобы отвлечь внимание от неудач, начал преувеличивать важность каждого тактического наступления и любых мелких побед РФ.

Таким образом поддерживается впечатление о якобы "неудержимом", хотя и медленном наступлении РФ во время новой фазы войны. В том числе эта информационная тактика применяется в ходе российского наступления на Бахмут и Лиман Донецкой области.

Как отмечают в ISW,  влияние таких информационных операций оккупантов ослабевает – и в Украине, и в РФ. Однако если обстоятельства изменятся и оккупантам удастся достичь значительных успехов на фронте, эффект таких информационных операций может стать более мощным, предупреждают аналитики. 

"Путин также, вероятно, стремился с помощью этих информационных операций восстановить положение России как якобы великой державы и сохранить лицо внутри страны после унизительных военных неудач", – резюмируют в ISW.

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали западные страны прекратить трансляцию российских телеканалов, которые распространяют дезинформацию об Украине. 20 ноября  министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вновь повторил этот призыв, объяснив, что на российском телевидении продолжают транслировать заявления, разжигающие ненависть к украинцам, и призывать к новым ударам по Украине. "Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские пропагандисты и лидеры мнений, которые поддерживают войну России против Украины и мобилизуют людей на нее, "должны получить полный пакет санкций, чтобы вообще ничего не могли делать в мире". "Работаем над этим", – сообщил он в конце октября.

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