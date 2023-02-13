"Путин достигает ограниченных, но важных успехов". В ISW заявили, что Кремль переосмыслил и активизировал свои информационные спецоперации

"[Президент России Владимир] Путин работает над восстановлением своих возможностей в этой сфере и достигает ограниченных, но важных успехов, особенно когда ему удается формировать информационные кампании, которые резонируют с дискуссиями и опасениями, которые уже ощутимы на Западе", – говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что проводимые сейчас и в будущем информационные кампании будут поддерживать стратегические цели Кремля, направленные на раскол между Западом и Украиной, сдерживание или задержку предоставления западной помощи, в том числе военной, а также на общий подрыв поддержки Украины со стороны Запада и сплоченности западной коалиции.

В ISW напоминают, что интеграция информационных кампаний и военных операций давно является частью российской теории гибридной войны, и за последние два десятилетия Россия провела множество информационных кампаний, предшествовавших повторному вторжению в Украину в феврале 2022 года.

Среди самых успешных для РФ примеров ISW называет информационную операцию в поддержку Минских соглашений, вследствие которой Германия и Франция вели переговоры с Россией как с посредником, а не как с воюющей в Украине стороной.

С другой стороны, напоминают эксперты, накануне и в начале полномасштабного вторжения администрация Джо Байдена и страны Запада провели несколько успешных контркампаний, которые сорвали усилия РФ, направленные на побуждение Украины к капитуляции. Кроме того, была в значительной мере блокирована деятельность контролируемых Кремлем СМИ в США и Европе.

Эксперты обращают внимание на один из нарративов, которые сейчас применяет РФ. Тезис этой информоперации – Украина якобы не способна победить Россию из-за исходного неравенства сил и ресурсов.

Этот нарратив, подчеркивают в ISW, используется в том числе для того, чтобы смягчить восприятие масштабных неудач России или ее неспособность достичь быстрых успехов в крупных наступательных операциях.

Позже Кремль, замечают аналитики, переосмыслил свои информационные операции в этом направлении и, чтобы отвлечь внимание от неудач, начал преувеличивать важность каждого тактического наступления и любых мелких побед РФ.

Таким образом поддерживается впечатление о якобы "неудержимом", хотя и медленном наступлении РФ во время новой фазы войны. В том числе эта информационная тактика применяется в ходе российского наступления на Бахмут и Лиман Донецкой области.

Как отмечают в ISW, влияние таких информационных операций оккупантов ослабевает – и в Украине, и в РФ. Однако если обстоятельства изменятся и оккупантам удастся достичь значительных успехов на фронте, эффект таких информационных операций может стать более мощным, предупреждают аналитики.

"Путин также, вероятно, стремился с помощью этих информационных операций восстановить положение России как якобы великой державы и сохранить лицо внутри страны после унизительных военных неудач", – резюмируют в ISW.