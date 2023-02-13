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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW заявили, что Россия манипулировала темой переговоров, чтобы затянуть сроки поставки западных танков Украине

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Россия пыталась сорвать или максимально отсрочить поставки современных западных танков Украине, утверждают в ISW
Россия пыталась сорвать или максимально отсрочить поставки современных западных танков Украине, утверждают в ISW
Фото: EPA

Россияне манипулировали в декабре 2022 года темой своей готовности к переговорам, чтобы задержать поставки западных танков Украине и подготовиться к новому большому наступлению. Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе за 12 февраля.

Аналитики напоминают, что в течение декабря 2022 года Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах. Отмечается, что его активизация совпала с подготовкой РФ к обширной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года.

Как полагают в ISW, в планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков до того момента, когда оккупанты попытаются перехватить инициативу на восточном фронте. Продвижение темы переговоров продолжалось до 27 декабря, пока министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не заявил, что Россия будет "искать  военного решения" в Украине.

В Институте исследования войны считают, что в тот момент было уже "слишком поздно", чтобы танки от западных партнеров были доставлены в Украину вовремя и помешали российскому наступлению.

"Рассказ о мирных переговорах с Россией, безусловно, не был единственной или даже главной причиной задержки с поставками Западом танков Украине. Однако время ее начала, усиления и прекращения Кремлем убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке продолжающегося российского наступления сейчас", – пишут аналитики.

В ISW указали, что кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России, хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

Цель этих пропагандистских приемов, указывают аналитики, все та же – задержать прибытие западных танков (и другого вооружения) на максимально возможный срок, чтобы отсрочить возобновление украинского контрнаступления и выиграть время для наступательных операций армии РФ.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

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