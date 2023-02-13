В ISW заявили, что Россия манипулировала темой переговоров, чтобы затянуть сроки поставки западных танков Украине

Аналитики напоминают, что в течение декабря 2022 года Кремль резко расширил ложный нарратив о переговорах. Отмечается, что его активизация совпала с подготовкой РФ к обширной наступательной операции, запланированной на начало 2023 года.

Как полагают в ISW, в планах Кремля было сыграть на стремлении Запада к мирным переговорам и помешать поставкам танков до того момента, когда оккупанты попытаются перехватить инициативу на восточном фронте. Продвижение темы переговоров продолжалось до 27 декабря, пока министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не заявил, что Россия будет "искать военного решения" в Украине.

В Институте исследования войны считают, что в тот момент было уже "слишком поздно", чтобы танки от западных партнеров были доставлены в Украину вовремя и помешали российскому наступлению.

"Рассказ о мирных переговорах с Россией, безусловно, не был единственной или даже главной причиной задержки с поставками Западом танков Украине. Однако время ее начала, усиления и прекращения Кремлем убедительно свидетельствует о том, что она была приурочена к поддержке продолжающегося российского наступления сейчас", – пишут аналитики.

В ISW указали, что кремлевские чиновники продолжают усиливать нарратив о том, что передача Западом высокоточных ракетных систем большой дальности и танков Leopard создает новую угрозу безопасности России, хотя они не представляют большей угрозы, чем поставка советских танков или других высокоточных систем.

Цель этих пропагандистских приемов, указывают аналитики, все та же – задержать прибытие западных танков (и другого вооружения) на максимально возможный срок, чтобы отсрочить возобновление украинского контрнаступления и выиграть время для наступательных операций армии РФ.