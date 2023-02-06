Первый канадский Leopard для Украины прибыл в Польшу – Ананд

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", – написала Ананд.
Она подчеркнула, что Канада продолжит поддержку Украины.
The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023
Canada will continue to #StandWithUkraine. * pic.twitter.com/ylO6rQaJWb
Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2.
Самолет Военно-воздушных сил Канады с танком Leopard 2 на борту вылетел из Галифакса 4 февраля.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2 и разрешит другим странам их реэкспорт. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.