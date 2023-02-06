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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первый канадский Leopard для Украины прибыл в Польшу – Ананд

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Канада вместе с союзниками будет обучать украинских военных работе с танками Leopard
Канада вместе с союзниками будет обучать украинских военных работе с танками Leopard
Фото: Anita Anand / Twitter

Первый танк Leopard 2 из выделенных Канадой для Украины уже доставлен в Польшу. Об этом сообщила в Twitter 6 февраля министр обороны Канады Анита Ананд.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", – написала Ананд.

Она подчеркнула, что Канада продолжит поддержку Украины.

Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2.

Самолет Военно-воздушных сил Канады с танком Leopard 2 на борту вылетел из Галифакса 4 февраля.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2 и разрешит другим странам их реэкспорт. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. 

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Теги: Польша, Канада, танки, военная помощь, война России против Украины, Анита Ананд, Leopard
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