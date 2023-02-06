Первый канадский Leopard для Украины прибыл в Польшу – Ананд

Канада вместе с союзниками будет обучать украинских военных работе с танками Leopard Фото: Anita Anand / Twitter

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро будем обучать Вооруженные силы Украины использованию этой техники", – написала Ананд.

Она подчеркнула, что Канада продолжит поддержку Украины.

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.



Canada will continue to #StandWithUkraine. * pic.twitter.com/ylO6rQaJWb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023

Канада заявляла о намерении передать Украине четыре танка Leopard 2.

Самолет Военно-воздушных сил Канады с танком Leopard 2 на борту вылетел из Галифакса 4 февраля.