"Никогда не слушайте Россию". Подоляк рассказал, для чего РФ предлагает новые "переговоры"

Подоляк убежден, что под прикрытием инициативы о "переговорах" Россия готовится к новым актам агрессии Фото: president.gov.ua

"Очевидно, что "переговорные инициативы" России – метод отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии", – убежден он.

Оккупанты, по мнению советника главы ОП, преследуют две цели: маскируют таким образом мобилизацию и накопление ресурсов и пытаются затормозить передачу военной помощи (прежде всего, танков и ракет), которую Запад предоставляет Украине.

"Никогда не слушайте Россию", – подытожил Подоляк.

Очевидно, що «переговорні ініціативи» Рф – спосіб відвернути увагу від підготовки наступних актів агресії. По/перше, Рф маскує так мобілізацію та накопичення ресурсів. По/друге, намагається загальмувати військову допомогу Україні, передання танків/ракет. Ніколи не слухайте * … — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 13, 2023

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе за 12 февраля обратил внимание на новые предложения России о переговорах "без предварительных условий", которые, вероятно, являются информационной спецоперацией с целью усилить давление на Запад и отсрочить поставки военной помощи Украине.

Речь идет о заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Дипломат, по мнению ISW, вернул в информационное пространство нарратив о якобы готовности России вести переговоры с Украиной "без предварительных условий", однако "исходя из той реальности, которая существует сегодня", то есть с учетом максималистских целей России и незаконного "присоединения" к РФ временно оккупированных украинских территорий, что равносильно капитуляции Украины.

Россия, вновь предлагая переговоры с учетом "сложившихся реалий", продвигает сценарий разделения Украины на два государства, заявил 11 февраля, комментируя инициативу Вершинина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются реализовать проект "Вторая Украина" по примеру Кореи, которая в 1957 году была разделена на Южную Корею и Северную Корею (КНДР).