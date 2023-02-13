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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никогда не слушайте Россию". Подоляк рассказал, для чего РФ предлагает новые "переговоры"

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Подоляк убежден, что под прикрытием инициативы о "переговорах" Россия готовится к новым актам агрессии
Подоляк убежден, что под прикрытием инициативы о "переговорах" Россия готовится к новым актам агрессии
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 февраля в Facebook заявил о недоверии к озвучиваемым российской стороной предложениям о готовности к переговорам.

"Очевидно, что "переговорные инициативы" России – метод отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии", – убежден он.

Оккупанты, по мнению советника главы ОП, преследуют две цели: маскируют таким образом мобилизацию и накопление ресурсов и пытаются затормозить передачу военной помощи (прежде всего, танков и ракет), которую Запад предоставляет Украине.

"Никогда не слушайте Россию", – подытожил Подоляк.

Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе за 12 февраля обратил внимание на новые предложения России о переговорах "без предварительных условий", которые, вероятно, являются информационной спецоперацией с целью усилить давление на Запад и отсрочить поставки военной помощи Украине.

Речь идет о заявлении заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Дипломат, по мнению ISW, вернул в информационное пространство нарратив о якобы готовности России вести переговоры с Украиной "без предварительных условий", однако "исходя из той реальности, которая существует сегодня", то есть с учетом максималистских целей России и незаконного "присоединения" к РФ временно оккупированных украинских территорий, что равносильно капитуляции Украины.

Россия, вновь предлагая переговоры с учетом "сложившихся реалий", продвигает сценарий разделения Украины на два государства, заявил 11 февраля, комментируя инициативу Вершинина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются реализовать проект "Вторая Украина" по примеру Кореи, которая в 1957 году была разделена на Южную Корею и Северную Корею (КНДР).

Контекст:

Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называют попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

25 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Подоляк советовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований и учета новых территориальных реалий".

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Теги: Россия, Украина, переговоры, аннексия, российская пропаганда, наступление, война России против Украины, фейк, Алексей Данилов, дезинформация, Михаил Подоляк, ISW
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