"Реанимируют политтехнологов времен Януковича". Данилов заявил, что Россия ведет работу над проектом "Вторая Украина"

Комментируя заявление, секретарь СНБО отметил, что россияне пытаются реализовать проект "Вторая Украина".

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы (речь о замглавы МИД РФ Сергее Вершинине, который заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий" с учетом "целей РФ и сложившейся реальности". – "ГОРДОН"), то у них сейчас идет проект под названием "Вторая Украина", – рассказал секретарь СНБО.

По его словам, россияне сегодня "реанимируют политтехнологов времен [четвертого президента Украины Виктора] Януковича" и уже начинают "свою грязную работу" на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей" образца 1957 года с разделением по условной "38 параллели".

По его словам, "некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, сидят сейчас в Монако и это сопровождают, контактируют".

"Никакой "второй Украины" не будет, будет единая большая страна", – резюмировал Данилов.

Ранее Данилов, комментируя слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности "корейского сценария" и раздела Украины по условной линии, отметил, что завершение войны с Россией не может предполагать территориального компромисса.



"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", – подчеркнул Данилов.

Медведев 7 февраля заявил, что Украина якобы рассматривает возможность завершить войну разделением территорий, "став Южной Кореей" и надеясь на освобождение оккупированной части страны впоследствии.