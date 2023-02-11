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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Реанимируют политтехнологов времен Януковича". Данилов заявил, что Россия ведет работу над проектом "Вторая Украина"

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Данилов заявил, что руководство страны не позволит оккупантам реализовать идею "второй Украины"
Данилов заявил, что руководство страны не позволит оккупантам реализовать идею "второй Украины"
Фото: rnbo.gov.ua

Россия, вновь предлагая переговоры с учетом "сложившихся реалий", продвигает сценарий разделения Украины на два государства. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 11 февраля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

Комментируя заявление, секретарь СНБО отметил, что россияне пытаются реализовать проект "Вторая Украина".

"Что касается предложения этого хлопа из Москвы (речь о замглавы МИД РФ Сергее Вершинине, который заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий" с учетом "целей РФ и сложившейся реальности". – "ГОРДОН"), то у них сейчас идет проект под названием "Вторая Украина", – рассказал секретарь СНБО.

По его словам, россияне сегодня "реанимируют политтехнологов времен [четвертого президента Украины Виктора] Януковича" и уже начинают "свою грязную работу" на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей" образца 1957 года с разделением по условной "38 параллели".

По его словам, "некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, сидят сейчас в Монако и это сопровождают, контактируют".

"Никакой "второй Украины" не будет, будет единая большая страна", – резюмировал Данилов.

Ранее Данилов, комментируя слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности "корейского сценария" и раздела Украины по условной линии, отметил, что завершение войны с Россией не может предполагать территориального компромисса.

"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", – подчеркнул Данилов.

Медведев 7 февраля заявил, что Украина якобы рассматривает возможность завершить войну разделением территорий, "став Южной Кореей" и надеясь на освобождение оккупированной части страны впоследствии.

Контекст:

Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называют попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

25 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Подоляк советовал ему "вернуться к реальности".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований и учета новых территориальных реалий".

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Теги: Россия, Украина, Москва, СНБО, Кремль, оккупация, переговоры, Монако, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Алексей Данилов, ОПЗЖ, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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