"Реанимируют политтехнологов времен Януковича". Данилов заявил, что Россия ведет работу над проектом "Вторая Украина"

Комментируя заявление, секретарь СНБО отметил, что россияне пытаются реализовать проект "Вторая Украина".
"Что касается предложения этого хлопа из Москвы (речь о замглавы МИД РФ Сергее Вершинине, который заявил, что Россия якобы готова к переговорам с Украиной "без предварительных условий" с учетом "целей РФ и сложившейся реальности". – "ГОРДОН"), то у них сейчас идет проект под названием "Вторая Украина", – рассказал секретарь СНБО.
По его словам, россияне сегодня "реанимируют политтехнологов времен [четвертого президента Украины Виктора] Януковича" и уже начинают "свою грязную работу" на территории Украины, чтобы "принуждать нас к ситуации двух Корей" образца 1957 года с разделением по условной "38 параллели".
По его словам, "некоторые деятели, фамилии которых никогда не называются, которые были под личиной ОПЗЖ, а затем заново перекрасились, сидят сейчас в Монако и это сопровождают, контактируют".
"Никакой "второй Украины" не будет, будет единая большая страна", – резюмировал Данилов.
Ранее Данилов, комментируя слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности "корейского сценария" и раздела Украины по условной линии, отметил, что завершение войны с Россией не может предполагать территориального компромисса.
"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев", – подчеркнул Данилов.
Медведев 7 февраля заявил, что Украина якобы рассматривает возможность завершить войну разделением территорий, "став Южной Кореей" и надеясь на освобождение оккупированной части страны впоследствии.
Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называют попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.
25 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Подоляк советовал ему "вернуться к реальности".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".
В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований и учета новых территориальных реалий".
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.