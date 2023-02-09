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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: В случае необходимости будем использовать наше оружие на территории России. Мы не должны спрашивать разрешения

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Украина может использовать собственное оружие на территории РФ, чтобы уничтожать российские ракеты, которые бьют по ее территории, допустил Данилов
Украина может использовать собственное оружие на территории РФ, чтобы уничтожать российские ракеты, которые бьют по ее территории, допустил Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

У Украины есть договоренность с западными партнерами, что полученное от них оружие она может применить на собственной территории, а также на временно оккупированных территориях, в том числе – в направлении Крыма.

Об этом в интервью "Настоящему времени", опубликованном 9 февраля, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Такие договоренности есть, и мы их обязательно будем придерживаться. Но то, что касается использования нашего собственного оружия, то мы можем использовать его там, где мы посчитаем нужным. И, в случае необходимости, мы будем его использовать на территории России для того, чтобы уничтожать в первую очередь те ракеты, которые бьют по нашим городам, – отметил Данилов. – Мы не должны спрашивать разрешения на использование нашего собственного оружия".

По словам секретаря СНБО, у Украины "есть такое же оружие, как и в РФ", которое "осталось с советских времен".

"И есть наши новые разработки, которые показывают замечательные результаты. Я хочу напомнить, что крейсер "Москва", который пошел в апреле на дно Черного моря, это была наша ракета, ракета, которая производилась в нашей стране. Они современные, они только что встали на вооружение. И таких ракет у нас тоже есть немножечко, и другие тоже есть", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

В начале декабря 2022 года в России произошло несколько взрывов на военных объектах, размещенных на удаленном от Украины расстоянии. 5 декабря взрывы прогремели на аэродроме Энгельс в Саратовской области и аэродроме Дягилево в Рязанской области. Энгельс находится в 750 км от границы с Украиной, Дягилево – в 500 км. Минобороны РФ заявило, что в результате атаки дронов трое военнослужащих погибли. Ведомство признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину.

Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января 2023 года взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже. 

Украина свою причастность к инцидентам не подтверждала.

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов ожидает, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже"

Министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля заявлял, что Украина обязалась не использовать для поражения целей на территории России дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами.

С призывом предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия президент Владимир Зеленский обращался к участникам восьмого "Рамштайна" 20 января и в парламенте Великобритании 8 февраля.

Теги: Россия, Украина, оружие, СНБО, вооружение, крейсер, обстрелы, война России против Украины, ракеты, интервью, Алексей Данилов
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