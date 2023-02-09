Данилов: В случае необходимости будем использовать наше оружие на территории России. Мы не должны спрашивать разрешения

Об этом в интервью "Настоящему времени", опубликованном 9 февраля, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
"Такие договоренности есть, и мы их обязательно будем придерживаться. Но то, что касается использования нашего собственного оружия, то мы можем использовать его там, где мы посчитаем нужным. И, в случае необходимости, мы будем его использовать на территории России для того, чтобы уничтожать в первую очередь те ракеты, которые бьют по нашим городам, – отметил Данилов. – Мы не должны спрашивать разрешения на использование нашего собственного оружия".
По словам секретаря СНБО, у Украины "есть такое же оружие, как и в РФ", которое "осталось с советских времен".
"И есть наши новые разработки, которые показывают замечательные результаты. Я хочу напомнить, что крейсер "Москва", который пошел в апреле на дно Черного моря, это была наша ракета, ракета, которая производилась в нашей стране. Они современные, они только что встали на вооружение. И таких ракет у нас тоже есть немножечко, и другие тоже есть", – подчеркнул Данилов.
В начале декабря 2022 года в России произошло несколько взрывов на военных объектах, размещенных на удаленном от Украины расстоянии. 5 декабря взрывы прогремели на аэродроме Энгельс в Саратовской области и аэродроме Дягилево в Рязанской области. Энгельс находится в 750 км от границы с Украиной, Дягилево – в 500 км. Минобороны РФ заявило, что в результате атаки дронов трое военнослужащих погибли. Ведомство признало повреждения корпусов двух самолетов и обвинило в ударе Украину.
Взрывы в Энгельсе повторились 26-го и 29 декабря. Кроме того, 2 января 2023 года взрывы слышали в районе аэродрома в Воронеже.
Украина свою причастность к инцидентам не подтверждала.
Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов ожидает, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже".
Министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля заявлял, что Украина обязалась не использовать для поражения целей на территории России дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами.
С призывом предоставить Украине самолеты и ракеты дальнего радиуса действия президент Владимир Зеленский обращался к участникам восьмого "Рамштайна" 20 января и в парламенте Великобритании 8 февраля.