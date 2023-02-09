Данилов: В случае необходимости будем использовать наше оружие на территории России. Мы не должны спрашивать разрешения

Украина может использовать собственное оружие на территории РФ, чтобы уничтожать российские ракеты, которые бьют по ее территории, допустил Данилов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом в интервью "Настоящему времени", опубликованном 9 февраля, рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Такие договоренности есть, и мы их обязательно будем придерживаться. Но то, что касается использования нашего собственного оружия, то мы можем использовать его там, где мы посчитаем нужным. И, в случае необходимости, мы будем его использовать на территории России для того, чтобы уничтожать в первую очередь те ракеты, которые бьют по нашим городам, – отметил Данилов. – Мы не должны спрашивать разрешения на использование нашего собственного оружия".

По словам секретаря СНБО, у Украины "есть такое же оружие, как и в РФ", которое "осталось с советских времен".

"И есть наши новые разработки, которые показывают замечательные результаты. Я хочу напомнить, что крейсер "Москва", который пошел в апреле на дно Черного моря, это была наша ракета, ракета, которая производилась в нашей стране. Они современные, они только что встали на вооружение. И таких ракет у нас тоже есть немножечко, и другие тоже есть", – подчеркнул Данилов.