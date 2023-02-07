Украине есть чем ударить по территории России – Данилов

"Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", – заявил Данилов.
Хотя в ходе войны постоянно происходили взрывы на стратегических объектах в России, Украина никогда публично не признавала ответственность за эти удары, отмечает CNN. Министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля заявлял, что Украина обязалась не использовать для поражения целей на территории России дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами.
В начале января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозировал, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже".
24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
После полномасштабного вторжения России в Украину страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
В январе западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии – Challenger 2, Leopard 2 и Abrams. На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Украинские власти призывают западные страны передать Украине современные истребители и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".