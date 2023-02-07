Украине есть чем ударить по территории России – Данилов

"Что касается территории России, то нам никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", – заявил Данилов.

Хотя в ходе войны постоянно происходили взрывы на стратегических объектах в России, Украина никогда публично не признавала ответственность за эти удары, отмечает CNN. Министр обороны Украины Алексей Резников 5 февраля заявлял, что Украина обязалась не использовать для поражения целей на территории России дальнобойное вооружение, предоставленное партнерами.

В начале января начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозировал, что удары по территории РФ продолжатся и будут происходить "глубже и глубже".