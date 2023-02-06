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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Люди с "частичкой мозга" в РФ начинают понимать, что авантюра Путина в Украине обречена на поражение – Данилов

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Данилов отметил, что не все в РФ согласны с агрессией против Украины
Данилов отметил, что не все в РФ согласны с агрессией против Украины
Фото: ЕРА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил 6 февраля в интервью "Радио НВ", что в Украине знают о задачах, которые ставит перед своими военными в Украине президент РФ Владимир Путин.

"Мы понимаем, что происходит сегодня в России, понимаем те задачи, которые ставит Путин перед военным руководством, нам эта информация известна, мы ее очень внимательно отслеживаем. [...] Не все в России с этим соглашаются", – сказал Данилов.

Он упомянул об отставках, которые происходят в РФ и которые произойдут "в ближайшее время". Секретарь СНБО не уточнил, о каких должностях идет речь.

"[Отставки] говорят о том, что там уже есть такой себе разлом, который начинается у определенных людей, имеющих частичку мозга понять, что авантюра, которую Путин начал еще в 2008 году (РФ вторглась в Грузию. – "ГОРДОН"), потом продолжил в 2014-м (РФ оккупировала Крым и часть Донбасса. – "ГОРДОН") и 24 февраля [2022 года] еще активизировал эту вещь, – что эта авантюра обречена на поражение", – считает Данилов.

По его словам, "это понимает определенное количество людей" в России, но не все.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в России 99% масс-медиа на самом деле являются "средствами массовой пропаганды, как у [министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа] Геббельса".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце марта военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян, опрошенных "Левада-центром".

В опубликованных в сентябре результатах опроса "Левада-центра" говорилось, что 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 18 октября отметил, что в распоряжении его ведомства есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.

В декабре стали известны результаты опроса, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% поддерживают продолжение конфликта.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, пропаганда, российская пропаганда, вторжение, война России против Украины, Алексей Данилов, россияне
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