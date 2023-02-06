Люди с "частичкой мозга" в РФ начинают понимать, что авантюра Путина в Украине обречена на поражение – Данилов

Данилов отметил, что не все в РФ согласны с агрессией против Украины Фото: ЕРА

"Мы понимаем, что происходит сегодня в России, понимаем те задачи, которые ставит Путин перед военным руководством, нам эта информация известна, мы ее очень внимательно отслеживаем. [...] Не все в России с этим соглашаются", – сказал Данилов.

Он упомянул об отставках, которые происходят в РФ и которые произойдут "в ближайшее время". Секретарь СНБО не уточнил, о каких должностях идет речь.

"[Отставки] говорят о том, что там уже есть такой себе разлом, который начинается у определенных людей, имеющих частичку мозга понять, что авантюра, которую Путин начал еще в 2008 году (РФ вторглась в Грузию. – "ГОРДОН"), потом продолжил в 2014-м (РФ оккупировала Крым и часть Донбасса. – "ГОРДОН") и 24 февраля [2022 года] еще активизировал эту вещь, – что эта авантюра обречена на поражение", – считает Данилов.

По его словам, "это понимает определенное количество людей" в России, но не все.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в России 99% масс-медиа на самом деле являются "средствами массовой пропаганды, как у [министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа] Геббельса".

Война России против Украины. Главное (обновляется)