"Больше оружия". Зеленский считает, что следующая неделя может стать для Украины "довольно весомой"

"Уже началась наша подготовка к событиям новой недели – она может стать достаточно весомой. Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, которые должны дать Украине больше международной поддержки, больше оружия", – сказал он.
По словам Зеленского, "запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы".
Каких-либо подробностей он не предоставил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В вечерней сводке 5 февраля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском.
Зеленский оценил ситуацию на Донбассе как "очень тяжелую" и отметил, что в феврале оккупанты могут попытаться "отыграться" за прошлогодние поражения. "Мы видим это возросшее давление на разных направлениях фронта, а также давление в информационном поле", – сказал глава государства.