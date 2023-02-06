"Больше оружия". Зеленский считает, что следующая неделя может стать для Украины "довольно весомой"

Зеленский: Запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы Фото: ЕРА

"Уже началась наша подготовка к событиям новой недели – она может стать достаточно весомой. Готовим решения, переговоры, которые должны усилить наших воинов, которые должны дать Украине больше международной поддержки, больше оружия", – сказал он.

По словам Зеленского, "запланированы как публичные, так и непубличные форматы работы".

Каких-либо подробностей он не предоставил.

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