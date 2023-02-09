Данилов о "двух вариантах" для Путина: Либо он будет там, где находится Ленин, либо – на скамье подсудимых. Этот человек – террорист №1 в мире

Накануне, 8 февраля, Объединенная следственная группа (JIT) заявила, что есть заслуживающая внимания информация о том, что отправку в Украину российского зенитного ракетного комплекса "Бук", из которого летом 2014 года был сбит Boeing 777 рейса MH17, согласовал лично Путин. В то же время следствие не располагает данными, что сбить самолет приказал Путин, который пользуется неприкосновенностью как глава государства.
Представитель СМИ спросила Данилова, представляет ли он себе Путина на скамье подсудимых и что должно произойти, чтобы это случилось.
"Два варианта: либо он к этому времени будет уже находиться там, где находится Ленин (российский революционер, с 1924 года его тело находится в мавзолее – памятнике-усыпальнице на Красной площади в Москве. – "ГОРДОН"). Учитывая то, что сейчас происходит в России, я более чем уверен, что там будет второе имя, там будет написано "Ленин – Путин". Сначала россияне положат его в мавзолей, будут ходить на него смотреть, как на мумию. А после этого, когда они поймут, что этот человек сотворил для России, они его уберут оттуда, как это уже было неоднократно в истории России, – ответил Данилов. – Другое дело – если он будет живым, то обязательно будет на скамье подсудимых, потому что этот человек – террорист №1 в мире. И если раньше террористом №1 был [убитый в 2011 году американским спецназом главарь "Аль-Каиды" Усама] бен Ладен, то на сегодняшний день Путин захватил пальму первенства".
По мнению секретаря СНБО, "шансов выйти сухим из воды у Путина – ноль".
"Если мне кто-то говорит, что там какой-то командир полка, или бригады, или батальона может принимать какое-то решение для передвижения именно ЗРК "Бук", которые несли угрозу для гражданских самолетов, в России такого нет. Там все решения принимаются только с того момента, когда Путин скажет "да". И это была их большая ошибка… Мы с самого начала понимали, что кроме Путина, команды по передвижению таких средств поражения никто в России принимать не может. Таких людей в России нет", – отметил Данилов.
По его словам, Европа, "к большому сожалению, слишком долго рассматривала эти вещи, которые были абсолютно понятны" – "чтобы сказать это, прошло восемь с половиной лет".
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на оккупированной территории возле Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ "ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ "ДНР" Леонид Харченко (Крот).
17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в крушении. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. Пулатов признан невиновным, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей самолет.
Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук" и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщали в JIT.