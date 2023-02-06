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В Москве возле мавзолея задержали пьяного мужчину. Он утверждал, что хотел похитить тело Ленина

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Российские правоохранители задержали мужчину, который около полуночи попытался открыть дверь в мавзолей, где находится тело Ленина
Российские правоохранители задержали мужчину, который около полуночи попытался открыть дверь в мавзолей, где находится тело Ленина
Фото: EPA

В Москве возле мавзолея на Красной площади задержали 42-летнего мужчину, который утверждал, что собирался похитить тело российского революционера Владимира Ленина. Об этом 6 февраля написал "Московский комсомолец", ссылаясь на неназванный источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в ночь на 6 февраля после того, как он попытался открыть дверь в мавзолей. МК утверждает, что мужчина "вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина".

В полиции он не смог объяснить, зачем ему это было нужно. По информации источника издания, задержанный накануне "с кем-то распивал спиртные напитки", а дальнейшие события "не помнит".

Контекст:

Владимир Ленин (настоящая фамилия – Ульянов) причастен к свержению монархии в Российской империи в начале ХХ века и созданию Советского Союза. С 1924 года его тело находится в мавзолее – памятнике-усыпальнице на Красной площади в Москве.

Теги: Россия, Владимир Ленин, Москва, полиция, правоохранители, психиатрия, мавзолей Ленина, мужчины, хищение
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