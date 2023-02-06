В Москве возле мавзолея задержали пьяного мужчину. Он утверждал, что хотел похитить тело Ленина

Российские правоохранители задержали мужчину, который около полуночи попытался открыть дверь в мавзолей, где находится тело Ленина Фото: EPA

Мужчину задержали в ночь на 6 февраля после того, как он попытался открыть дверь в мавзолей. МК утверждает, что мужчина "вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина".

В полиции он не смог объяснить, зачем ему это было нужно. По информации источника издания, задержанный накануне "с кем-то распивал спиртные напитки", а дальнейшие события "не помнит".