В Москве возле мавзолея задержали пьяного мужчину. Он утверждал, что хотел похитить тело Ленина

Мужчину задержали в ночь на 6 февраля после того, как он попытался открыть дверь в мавзолей. МК утверждает, что мужчина "вел себя странно, говорил что-то несуразное, а позже признался, что хотел похитить тело Ленина".
В полиции он не смог объяснить, зачем ему это было нужно. По информации источника издания, задержанный накануне "с кем-то распивал спиртные напитки", а дальнейшие события "не помнит".
Владимир Ленин (настоящая фамилия – Ульянов) причастен к свержению монархии в Российской империи в начале ХХ века и созданию Советского Союза. С 1924 года его тело находится в мавзолее – памятнике-усыпальнице на Красной площади в Москве.