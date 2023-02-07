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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина – не Корея": Данилов ответил Медведеву о разделе по "38-й параллели"

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Координаты движения "русскому военному кораблю" заданы секретарь СНБО
Координаты движения "русскому военному кораблю" заданы – секретарь СНБО
Фото: NSDC of Ukraine / Twitter

Завершение войны с Россией не может предполагать территориального компромисса. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов написал 7 февраля в Twitter.

Так он отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности "корейского сценария" и раздела страны по условной линии. 

"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "русскому военному кораблю" заданы, изменения не предусмотрены, силы обороны Украины работают", – написал Данилов.

Медведев 7 февраля заявил в Telegram, что Украина якобы рассматривает возможность завершить войну разделением территорий, став Южной Кореей и надеясь на освобождение оккупированной части страны. По словам российского чиновника, "корейский сценарий" невозможен, потому что Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", и не отдаст Донбасс и другие захваченные земли.

Контекст:

Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953 год. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Поскольку официального мирного договора между странами нет, формально они все еще находятся в состоянии войны.

В июле 2022 года экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявлял, что полномасштабная война России против Украины может перейти в стадию замороженного конфликта по примеру Корейской войны.

Министр обороны Алексей Резников в интервью УП в августе 2022 года говорил, что невозможна "корейская история у нас – по тем причинам, что такой шанс был у россиян, если бы они заморозили конфликт, в 2014 году. Но Кремль это не устроило, они пошли в открытое наступление", – отметил он.

Теги: Дмитрий Медведев, Северная Корея, Южная Корея, СНБО, Виталий Данилов, война России против Украины
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