"Украина – не Корея": Данилов ответил Медведеву о разделе по "38-й параллели"

Так он отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности "корейского сценария" и раздела страны по условной линии.

"Украина – не Корея. Не будет никаких 38-х и других параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты движения "русскому военному кораблю" заданы, изменения не предусмотрены, силы обороны Украины работают", – написал Данилов.

Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав’язаних ззовні сценаріїв. Координати руху «російському військовому кораблю» заданий, змін не передбачено, Сили оборони України працюють. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) February 7, 2023

Медведев 7 февраля заявил в Telegram, что Украина якобы рассматривает возможность завершить войну разделением территорий, став Южной Кореей и надеясь на освобождение оккупированной части страны. По словам российского чиновника, "корейский сценарий" невозможен, потому что Россия является "государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием", и не отдаст Донбасс и другие захваченные земли.