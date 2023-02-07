Невзоров: Думаю, Украина освободит свои территории в этом году. Но это будет тяжело и кроваво

"Я думаю, что это произойдет в этом году. Это будет тяжело, это будет кроваво, это будет все равно напарываться на готовность [президента РФ Владимира] Путина заваливать трупами и заваливать старой техникой, мобилизовывать все... Это будет очень тяжело, но это, вероятно, произойдет именно в этом году. Другое дело – что вот этот этап еще не будет решающим", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Невзоров отметил, что война не закончится, даже когда Украина вернет свои территории.
"Вот вы должны это принять. Украина в том формальном смысле, который вы вкладываете в эти слова: зачистка своих территорий, – она, безусловно, победит. Потому что это действительно уже дело чести всего цивилизованного человечества: окоротить безумца, вышвырнуть безумца, который приперся со своими оккупационными амбициями и со своим бредом о том, что он имеет право решать судьбы народа, имеет право решать, кому жить и кому умирать. Это – да, он будет выдавлен. Но мы видим даже по косвенной такой, смешной примете – по [экс-нардепу, куму Путина Виктору] Медведчуку, в которого начал всерьез играть Кремль. До какой степени Кремль туп, до какой степени он будет продолжать своим ржавым ракетовидным носом этот бетонный столб..." – сказал он.
По мнению Невзорова, даже неизбежная формальная военная победа Украины не принесет в мире желаемого облегчения.
Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.
Шансы России победить Украину равны нулю, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью Дмитрию Гордону заявлял, что россияне еще лет 10 не создадут армию, которая могла бы претендовать на захват Киева.