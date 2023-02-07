Невзоров: Думаю, Украина освободит свои территории в этом году. Но это будет тяжело и кроваво

"Я думаю, что это произойдет в этом году. Это будет тяжело, это будет кроваво, это будет все равно напарываться на готовность [президента РФ Владимира] Путина заваливать трупами и заваливать старой техникой, мобилизовывать все... Это будет очень тяжело, но это, вероятно, произойдет именно в этом году. Другое дело – что вот этот этап еще не будет решающим", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Невзоров отметил, что война не закончится, даже когда Украина вернет свои территории.

"Вот вы должны это принять. Украина в том формальном смысле, который вы вкладываете в эти слова: зачистка своих территорий, – она, безусловно, победит. Потому что это действительно уже дело чести всего цивилизованного человечества: окоротить безумца, вышвырнуть безумца, который приперся со своими оккупационными амбициями и со своим бредом о том, что он имеет право решать судьбы народа, имеет право решать, кому жить и кому умирать. Это – да, он будет выдавлен. Но мы видим даже по косвенной такой, смешной примете – по [экс-нардепу, куму Путина Виктору] Медведчуку, в которого начал всерьез играть Кремль. До какой степени Кремль туп, до какой степени он будет продолжать своим ржавым ракетовидным носом этот бетонный столб..." – сказал он.

По мнению Невзорова, даже неизбежная формальная военная победа Украины не принесет в мире желаемого облегчения.

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

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