Военный эксперт Свитан: Я однозначно уверен в победе Украины. Война – это математика, завоевать 40-миллионную страну невозможно

"Не будет никакого движения на Киев. Дело в том, что, скорее всего, политическое руководство [России] вышло и поняло свою полную профнепригодность в решении военных вопросов", – считает эксперт.

Теперь политическое руководство оккупантов отошло на задний план в принятии решений, и "включились военные", добавил он.

"У военного логика... Любой военный в мире... Это как математика. Да? То есть и в Парагвае, и у нас дважды два – четыре. "Можем или не можем"? Не могут россияне взять Киев. Не могут россияне той армией, которая у них есть, – и ближайшие лет 10, может быть... Я не говорю уже о месяцах или годах. Лет 10 россияне не создадут армию, которая могла бы, допустим, претендовать на Киев. Это просто нереально", – убежден Свитан.

К Харькову, по его мнению, россияне тоже "могут только подойти".

"Теоретически могут подойти фронтально. Подойти и начать выдавливать. Не окружением, а, как они сейчас, допустим, в Бахмуте пытаются сделать. А будет то же самое. То есть вот так подойдут, могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода, дойти до Харькова, упрутся в городские постройки – и остановятся, как остановились в районе Бахмута. Опять бестолковое движение", – пояснил эксперт.

Поэтому, рассказал он, всю массу мобилизованных Россия бросает сейчас на небольшой участок фронта на Донбассе протяженностью 100 км, где они пытаются оттеснить ВСУ.

"Я уверен в победе Украины однозначно. Причем уверен, исходя из той математики, о которой я говорил. Война – это математика. Математика показывает: невозможно 40-миллионную страну завоевать. Просто невозможно никакими методами сейчас... Мы выдавим россиян до границ 1991 года в течение этого года, если будет... Если та динамика вооружений, которая есть – то, что мы увидели с первого "Рамштайна", – сохранится, то мы до границ 1991 года выдавим их в этом году. До конца этого года точно", – подытожил Свитан.

А уже война с Российской Федерацией закончится только после того, как РФ распадется на составляющие ее либо кластеры, либо государственные образования, что, по прогнозам эксперта, может занять до 10 лет.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

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