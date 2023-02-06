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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Я однозначно уверен в победе Украины. Война – это математика, завоевать 40-миллионную страну невозможно

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Украина движется к победе в войне с Россией, убежден Свитан
Украина движется к победе в войне с Россией, убежден Свитан
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты не способны на данный момент взять ни Киев, ни Харьков, тем более они не способны победить Украину в войне. Об этом рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Не будет никакого движения на Киев. Дело в том, что, скорее всего, политическое руководство [России] вышло и поняло свою полную профнепригодность в решении военных вопросов", – считает эксперт.

Теперь политическое руководство оккупантов отошло на задний план в принятии решений, и "включились военные", добавил он.

"У военного логика... Любой военный в мире... Это как математика. Да? То есть и в Парагвае, и у нас дважды два – четыре. "Можем или не можем"? Не могут россияне взять Киев. Не могут россияне той армией, которая у них есть, – и ближайшие лет 10, может быть... Я не говорю уже о месяцах или годах. Лет 10 россияне не создадут армию, которая могла бы, допустим, претендовать на Киев. Это просто нереально", – убежден Свитан.

К Харькову, по его мнению, россияне тоже "могут только подойти".

"Теоретически могут подойти фронтально. Подойти и начать выдавливать. Не окружением, а, как они сейчас, допустим, в Бахмуте пытаются сделать. А будет то же самое. То есть вот так подойдут, могут дойти до Харькова, телами забросать наши укрепления, допустим, со стороны Белгорода, дойти до Харькова, упрутся в городские постройки – и остановятся, как остановились в районе Бахмута. Опять бестолковое движение", – пояснил эксперт.

Поэтому, рассказал он, всю массу мобилизованных Россия бросает сейчас на небольшой участок фронта на Донбассе протяженностью 100 км, где они пытаются оттеснить ВСУ.

"Я уверен в победе Украины однозначно. Причем уверен, исходя из той математики, о которой я говорил. Война – это математика. Математика показывает: невозможно 40-миллионную страну завоевать. Просто невозможно никакими методами сейчас... Мы выдавим россиян до границ 1991 года в течение этого года, если будет... Если та динамика вооружений, которая есть – то, что мы увидели с первого "Рамштайна", – сохранится, то мы до границ 1991 года выдавим их в этом году. До конца этого года точно", – подытожил Свитан.

А уже война с Российской Федерацией закончится только после того, как РФ распадется на составляющие ее либо кластеры, либо государственные образования, что, по прогнозам эксперта, может занять до 10 лет.

Военный эксперт Свитан: Сейчас на фронте украинцы "отминусовывают" 600–700 россиян в день, а чтобы в России заметили потери, надо до 3000 в день. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки. Позднее он несколько раз повторял, что в 2023 году война закончится победой Украины, и добавлял, что Украина победит "великую и непобедимую" российскую армию, как Давид победил Голиафа.

Шансы России победить Украину равны нулю, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Война, которую в 2022 году начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он выразил уверенность, что развязанную Россией войну Украина закончит в 2023 году.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, оккупация, Вооруженные силы Украины, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, Роман Свитан
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