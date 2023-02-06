Невзоров о вероятных двойниках Путина: Двойник – нормальная тема. Если бы у меня был двойник, я был бы счастлив его отправить куда-нибудь в Басманный суд

Невзоров: Если бы у меня был двойник, я нашел бы ему применение Фото: НЕВЗОРОВ / Telegram

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что у Путина есть несколько двойников и "настоящий ли сейчас Путин – это открытый вопрос".

"Зная его мимику, особенности мышечной маски лица и зная те препараты, которым подверглась эта мышечная маска лица, и то, как они действуют, и, будучи способным просчитать последствия воздействия этих препаратов, я тебе могу сказать, что это все равно мимика того человека. [...] Мы не общаемся с ним, как ты понимаешь. Но то, что я вижу на крупных планах, – это, несомненно, тот же самый человек", – считает Невзоров.

По его словам, "двойник – это вообще нормальная тема".

"Если бы у меня был двойник, я был бы счастлив его отправить куда-нибудь – не знаю – в Басманный суд [Москвы], чтобы он посидел. [...] Если бы у меня был двойник, я нашел бы ему применение. Я думаю, что, если бы и у тебя была двойница, ты тоже бы сморозила что-то очень веселенькое", – подчеркнул публицист.

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube