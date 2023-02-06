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Невзоров о вероятных двойниках Путина: Двойник – нормальная тема. Если бы у меня был двойник, я был бы счастлив его отправить куда-нибудь в Басманный суд

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Невзоров: Если бы у меня был двойник, я нашел бы ему применение
Невзоров: Если бы у меня был двойник, я нашел бы ему применение
Фото: НЕВЗОРОВ / Telegram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров прокомментировал озвученную украинской военной разведкой информацию о том, что у президента РФ Владимира Путина есть двойники.

В опубликованном 31 января интервью The Washington Post начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что у Путина есть несколько двойников и "настоящий ли сейчас Путин – это открытый вопрос".

"Зная его мимику, особенности мышечной маски лица и зная те препараты, которым подверглась эта мышечная маска лица, и то, как они действуют, и, будучи способным просчитать последствия воздействия этих препаратов, я тебе могу сказать, что это все равно мимика того человека. [...] Мы не общаемся с ним, как ты понимаешь. Но то, что я вижу на крупных планах, – это, несомненно, тот же самый человек", – считает Невзоров.

По его словам, "двойник – это вообще нормальная тема".

"Если бы у меня был двойник, я был бы счастлив его отправить куда-нибудь – не знаю – в Басманный суд [Москвы], чтобы он посидел. [...] Если бы у меня был двойник, я нашел бы ему применение. Я думаю, что, если бы и у тебя была двойница, ты тоже бы сморозила что-то очень веселенькое", – подчеркнул публицист.

Невзоров: Путин, убедившись в глупости, импотентности и старопердичестве Герасимова, снова кинется к Пригожину. Он так и будет метаться между зэками и генералами. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

1 февраля Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о "фейках" о российской армии – за пост Невзорова об обстреле Россией роддома в Мариуполе Донецкой области (сейчас город находится под оккупацией РФ).

Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Интерпол отказал России в экстрадиции Невзорова. Впоследствии публицисту угрожал расправой создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Невзоров стал известен в конце 80-х благодаря авторской политической программе "600 секунд", которая выходила на Ленинградском телевидении (сейчас – "Пятый канал"). В 1990-х вел авторские программы на ОРТ, снял два фильма (документальный и художественный) о первой чеченской войне, выпустил книгу о современной российской политике "Поле чести".

Четырежды становился депутатом Государственной думы РФ (1993, 1999, 2000, 2003). В 2000-х годах ушел из политики, занимается развитием своего YouTube-канала и страниц в соцсетях, в частности в Instagram и Telegram.

Сейчас Невзоров находится за пределами России. В июне 2022 года стало известно, что Невзоров и его супруга получили украинское гражданство.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Александр Невзоров, двойник, суд
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