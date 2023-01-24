Шустер: Сейчас якобы у Путина два двойника. Один так хорошо подготовлен, что у него голос и интонация совпадают

"Сейчас якобы у него два двойника – в данный момент. Один из них так хорошо подготовлен, что у него даже голос совпадает с голосом Путина и интонация совпадает. Другой – немножко меньше, поэтому его посылают, мол, на такие мероприятия, где надо двигаться, но не говорить. А второго посылают, где надо и двигаться, и говорить", – сказал он.

Телеведущий считает, что в Кремле "не дошли бы до такого маразма", как держать "где-то в Мавзолее" умершего Путина и вести коллективную политику вместо него с использованием двойников президента.

"Нет, в это я не верю. [...] Вы же женщина, вы же, наверное, лучше это понимаете. [...] Легко отличить одного мужчину от другого", – объяснил Шустер.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube