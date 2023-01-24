Шустер: Сейчас якобы у Путина два двойника. Один так хорошо подготовлен, что у него голос и интонация совпадают

"Сейчас якобы у него два двойника – в данный момент. Один из них так хорошо подготовлен, что у него даже голос совпадает с голосом Путина и интонация совпадает. Другой – немножко меньше, поэтому его посылают, мол, на такие мероприятия, где надо двигаться, но не говорить. А второго посылают, где надо и двигаться, и говорить", – сказал он.
Телеведущий считает, что в Кремле "не дошли бы до такого маразма", как держать "где-то в Мавзолее" умершего Путина и вести коллективную политику вместо него с использованием двойников президента.
"Нет, в это я не верю. [...] Вы же женщина, вы же, наверное, лучше это понимаете. [...] Легко отличить одного мужчину от другого", – объяснил Шустер.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
О том, что у Путина есть двойники, сообщалось неоднократно. В частности, о существовании как минимум трех "дублеров" президента РФ рассказал 29 октября 2022 года начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Также Буданов рассказывал о двойниках Путина 2 августа.
По мнению публициста из РФ Александра Невзорова, двойниками этих лиц можно назвать условно и на каком-нибудь заседании заменить его не могут. "Они выглядят двойниками на расстоянии 100–150 метров для каких-то официальных мероприятий, когда никого рядом не окажется", – рассказывал Невзоров в апреле.