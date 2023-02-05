Невзоров: Путин одет в эту войну. Если ее не станет, он перед всем миром предстанет дряблым, голым и мертвым

"Он никогда не признается, что это была ошибка, что это было преступление, что он накосячил. Для этого признания нужна истинная храбрость. Но там нет даже не истинной", – сказал Невзоров.

Он добавил, что Путину все равно, кто выиграет для него эту войну – владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин или глава российского Генерального штаба и командующий оккупационными войсками Валерий Герасимов.

"Он так и будет метаться между зэками и генералами, передавая, скажем так, пальму фаворитизма из одних рук в другие", – отметил публицист.

Он считает, что российский президент не остановится, даже если на Донбассе "будет миллион трупов лежать".

"Помнишь, перед февралем у него был забавный, потешный костюмчик? Средненький, весьма сложного, хитрого, подленького, но такого, хитрого парня, с которым можно договориться. И он в этом костюмчике гулял по сцене международных отношений. Но в феврале он сжег этот костюмчик. Он оделся в войну. Он одет в эту войну. И если ее не станет, он перед всем миром предстанет дряблым, голым, мертвым... Это единственное, что у него есть. Он ест войну, он пьет войну, он одет в нее. Поэтому он будет ее продолжать абсолютно вопреки любому здравому смыслу", – сказал Невзоров.

Публицист заявил, Путин будет продолжать войну "в любом случае".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube