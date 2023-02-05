Невзоров: Путин одет в эту войну. Если ее не станет, он перед всем миром предстанет дряблым, голым и мертвым

"Он никогда не признается, что это была ошибка, что это было преступление, что он накосячил. Для этого признания нужна истинная храбрость. Но там нет даже не истинной", – сказал Невзоров.
Он добавил, что Путину все равно, кто выиграет для него эту войну – владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин или глава российского Генерального штаба и командующий оккупационными войсками Валерий Герасимов.
"Он так и будет метаться между зэками и генералами, передавая, скажем так, пальму фаворитизма из одних рук в другие", – отметил публицист.
Он считает, что российский президент не остановится, даже если на Донбассе "будет миллион трупов лежать".
"Помнишь, перед февралем у него был забавный, потешный костюмчик? Средненький, весьма сложного, хитрого, подленького, но такого, хитрого парня, с которым можно договориться. И он в этом костюмчике гулял по сцене международных отношений. Но в феврале он сжег этот костюмчик. Он оделся в войну. Он одет в эту войну. И если ее не станет, он перед всем миром предстанет дряблым, голым, мертвым... Это единственное, что у него есть. Он ест войну, он пьет войну, он одет в нее. Поэтому он будет ее продолжать абсолютно вопреки любому здравому смыслу", – сказал Невзоров.
Публицист заявил, Путин будет продолжать войну "в любом случае".
Путин был избран президентом РФ в 2000 году. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.