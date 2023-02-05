ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Невзоров: Путин одет в эту войну. Если ее не станет, он перед всем миром предстанет дряблым, голым и мертвым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путин будет продолжать войну против Украины "в любом случае", считает Невзоров
Путин будет продолжать войну против Украины "в любом случае", считает Невзоров
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин никогда не признает, что начать войну против Украины было ошибкой. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал получивший украинское гражданство российский публицист и журналист Александр Невзоров.

"Он никогда не признается, что это была ошибка, что это было преступление, что он накосячил. Для этого признания нужна истинная храбрость. Но там нет даже не истинной", – сказал Невзоров. 

Он добавил, что Путину все равно, кто выиграет для него эту войну – владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин или глава российского Генерального штаба и командующий оккупационными войсками Валерий Герасимов. 

"Он так и будет метаться между зэками и генералами, передавая, скажем так, пальму фаворитизма из одних рук в другие", – отметил публицист. 

Он считает, что российский президент не остановится, даже если на Донбассе "будет миллион трупов лежать".

"Помнишь, перед февралем у него был забавный, потешный костюмчик? Средненький, весьма сложного, хитрого, подленького, но такого, хитрого парня, с которым можно договориться. И он в этом костюмчике гулял по сцене международных отношений. Но в феврале он сжег этот костюмчик. Он оделся в войну. Он одет в эту войну. И если ее не станет, он перед всем миром предстанет дряблым, голым, мертвым... Это единственное, что у него есть. Он ест войну, он пьет войну, он одет в нее. Поэтому он будет ее продолжать абсолютно вопреки любому здравому смыслу", – сказал Невзоров.

Публицист заявил, Путин будет продолжать войну "в любом случае".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин был избран президентом РФ в 2000 году. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
Галина ГРИШИНА
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс.
"Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета – £10 тыс.
Галина ГРИШИНА
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
"Получала кайф. Играла, а не имитировала". Дорофеева показала стертые до крови пальцы и рассказала, как училась игре на барабанах. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (39699)
2
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (38195)
3
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины (37462)
4
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (25911)
5
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (25223)
6
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (14207)
7
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (12854)
8
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото (10377)
 
 
 
 