"Равносильно украинской капитуляции". В ISW предупредили, что предложения России о переговорах "без предварительных условий" – информационная спецоперация

Примером нового пункта информационной повестки, которую сейчас развивает Кремль, Институт исследования войны называет недавнее заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.

Дипломат, по мнению ISW, вернул в информационное пространство нарратив о якобы готовности России вести переговоры с Украиной "без предварительных условий", однако "исходя из той реальности, которая существует сегодня", то есть с учетом максималистских целей России и незаконного "присоединения" к РФ временно оккупированных украинских территорий.

"Другими словами, это равносильно капитуляции Украины", – констатирует ISW,

Аналитики предполагают, что цель таких заявлений – оказать новое давление на Запад, чтобы заставить Украину пойти на упреждающие уступки, а также задержать поставки западных систем вооружений, необходимых Украине, чтобы она не успела воспользоваться "кульминацией" – исчерпанием наступательных возможностей российской операции на Донбассе.

При этом, предупреждают в ISW, российские предложения и обсуждения переговоров "могут вообще не относиться к переговорам" или условиям мира, а скорее быть информационными кампаниями, специально направленными на то, чтобы Россия "прошла через окна возможностей или уязвимость на поле боя".

Россия, вновь предлагая переговоры с учетом "сложившихся реалий", продвигает сценарий разделения Украины на два государства, заявил 11 февраля, комментируя инициативу Вершинина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются реализовать проект "Вторая Украина" по примеру Кореи, которая в 1957 году была разделена на Южную Корею и Северную Корею (КНДР).