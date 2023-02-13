"Равносильно украинской капитуляции". В ISW предупредили, что предложения России о переговорах "без предварительных условий" – информационная спецоперация

Примером нового пункта информационной повестки, которую сейчас развивает Кремль, Институт исследования войны называет недавнее заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.
Дипломат, по мнению ISW, вернул в информационное пространство нарратив о якобы готовности России вести переговоры с Украиной "без предварительных условий", однако "исходя из той реальности, которая существует сегодня", то есть с учетом максималистских целей России и незаконного "присоединения" к РФ временно оккупированных украинских территорий.
"Другими словами, это равносильно капитуляции Украины", – констатирует ISW,
Аналитики предполагают, что цель таких заявлений – оказать новое давление на Запад, чтобы заставить Украину пойти на упреждающие уступки, а также задержать поставки западных систем вооружений, необходимых Украине, чтобы она не успела воспользоваться "кульминацией" – исчерпанием наступательных возможностей российской операции на Донбассе.
При этом, предупреждают в ISW, российские предложения и обсуждения переговоров "могут вообще не относиться к переговорам" или условиям мира, а скорее быть информационными кампаниями, специально направленными на то, чтобы Россия "прошла через окна возможностей или уязвимость на поле боя".
Россия, вновь предлагая переговоры с учетом "сложившихся реалий", продвигает сценарий разделения Украины на два государства, заявил 11 февраля, комментируя инициативу Вершинина, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что оккупанты пытаются реализовать проект "Вторая Украина" по примеру Кореи, которая в 1957 году была разделена на Южную Корею и Северную Корею (КНДР).
Российские власти уже неоднократно артикулировали, что Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называют попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.
25 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявлял, что Россия готова к переговорам, возложив вину и за отказ от переговоров, и за развязывание войны на Украину и Запад. Подоляк советовал ему "вернуться к реальности".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".
В ходе телефонных переговоров 5 января 2023 года с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин вновь заявил, что Россия открыта к "серьезному диалогу", но лишь при условии "выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвученных требований и учета новых территориальных реалий".
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.