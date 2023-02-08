Евгений Киселев: Я думаю, что с высокой долей вероятности окружение Путина в конечном итоге будет договариваться с Западом и Украиной

Бацман спросила: "Неужели это не сподвигнет их прийти к Западу, прийти к Украине и сказать: "Лихий попутав. Отдаем вам все. Что нужно сделать?"

"Думаю, что с высокой долей вероятности так оно и произойдет в конечном итоге. [...] Я не говорил, что армия совершит успешный военный переворот. [...] Я говорю: "Возможен [военный переворот]". Вполне вероятно, что он провалится, не будет успешным", – сказал Киселев.

Телеведущий предположил, что может быть вариант, когда в результате военного переворота не будет установлен военный режим.

"Не будет, скажем так, чилийского сценария, не будет военной хунты, которая возьмет власть в руки на долгие годы. Такое тоже в истории случалось в разных странах, когда военные смещали руководство страны, а потом передавали власть людям из числа гражданских политиков, которых они были готовы поддержать", – отметил он.

Киселев считает, что так не произойдет в первую очередь из-за страха.

"Все, кто до недавнего времени жил в России, кто вынужден был оттуда уехать, упорно говорят о том, что это атмосфера жуткого страха, боязни жестоких репрессий, которые парализуют волю оппонентов режима и лишают их веры в возможность успеха", – подчеркнул он.

Телеведущий отметил, что в России сопротивление режиму не массовое, а точечное.

"Почему я говорю, что военный переворот весьма возможен? Он может быть инициирован людьми, у которых, в конце концов, в руках есть оружие, которые могут танками войти в Москву. В отличие от самых влиятельных бизнесменов или самых влиятельных чиновников, которых просто физически... Даже если, взяв шарфик и табакерку, как придворные при Павле I пришли к императору в опочивальню, они попытаются приблизиться к Путину – их дальше первого кольца охраны не пропустят. Я думаю, что только люди из ближайшего окружения Путина... Если не говорить о сценарии силового военного переворота, то только люди из ближайшего окружения Путина могут прийти к нему и сказать: "Володя, ты понимаешь, что происходит в стране и вокруг нее? Ты понимаешь, что это твои деньги у нас на счетах лежат? Это твои деньги, но мы договорились: мы для тебя деньгами управляем. Они сейчас превратятся в прах, испарятся. Ты понимаешь, что мы сейчас все погибнем, а Россия может просто рассыпаться? Давай-ка, мы что-нибудь придумаем. Сделаем тебя почетным председателем какого-нибудь госсовета, папой римским тебя провозгласим или по здоровью. Выбирай сам. Мы не хотим крови, мы не хотим тебя мучить, пытать, убивать, но, Володя, пора уходить". Я не уверен в том, что эти люди есть в реальной жизни, но, может быть, все-таки есть", – объяснил Киселев.

Евгений Киселев: Путин обречен войти в историю как агрессор и военный преступник наряду с Гитлером, Хусейном, Милошевичем и Каддафи. Читайте полную версию интервью

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