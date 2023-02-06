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Ющенко: Путин зашел ко мне в дом, стал вплотную к печи. Оперся, поставил руки на трубу и стоит... Я бы сказал, какая-то медитация. И это было долго

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Президенты встречались в Киеве в марте 2005 года
Президенты встречались в Киеве в марте 2005 года
Фото: ЕРА

В рамках визита в Киев в марте 2005 года президент России Владимир Путин был в гостях на даче третьего президента Украины Виктора Ющенко в Новых Безрадичах. Об этом Ющенко рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Путин обратил внимание на старинную украинскую печь, которую Ющенко перевез с Западной Украины и собрал в Новых Безрадичах.

"Это совсем другая атмосфера. И в доме тепло. И первое, что Владимир Владимирович сделал, – вошел, стал вплотную к печи. Это поддон такой, где горшки ставят, кастрюли, а затем их засовывают подальше в печь. Вплотную к нему стал, оперся, поставил руки на дымоход и стоит... Я бы сейчас сказал, какая-то медитация. И это было долго. Ну, сейчас я понимаю, что время растягивается, но я думаю, секунд 10–15 точно. Не говорил, а стал и что-то о своем... Я думаю, что что-то там в нейронах пробило. Потому что для меня это было чувствительно. Для меня это было приятно и удивительно: есть такие страницы, к которым он тяготеет, и я что-то могу понять, что происходит у него в голове, какие желания", – рассказал третий президент.

Он отметил, что глава Кремля расспрашивал его об изразцах, которые были изготовлены мастерами в  Косовском районе Ивано-Франковской области. Эти истории также задели Путина за живое, сказал Ющенко. Он вспомнил, что мастер-керамист украшала кафель цитатами из Тараса Шевченко. И он попросил перед приездом Путина перечитать надписи на плитке, чтоб Путину не попались слова о "москалях".

"И я рассказываю эти истории. Потому что это все ручная работа. А он рассказывает, что у него стройка идет, он тоже что-то строит под Москвой:, и говорит: это хороший очаг... Я попросил, чтобы ребята все прочли те изразцы, чтобы там... Потому что у Тарасика есть и крутые слова о москалях.. Ну, логика [нашей встречи] Дима, была такая. Я понимаю его отношение к Украине. Для него это та территория, которую он хотел бы видеть в зоне своего влияния. Я хорошо понимаю его отношение ко мне. Потому что перед ним сидит не тот президент, с которым он хотел бы иметь дело", – рассказал украинский президент.

Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Путин был избран президентом РФ в 2000 году. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. После этого Путин снова стал президентом. В 2018 году он был избран на четвертый президентский срок.

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Виктор Ющенко, Киевская область, визит
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